21 марта 2024

Во время матча РФ и Сербии на поле выбежал фанат треш-стримера Меллстроя. Видео

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Товарищеский матч ФК «Урал» – ФК «Нефтчи». Екатеринбург, футбол, арбитр, футбольное поле, спорт, судья, екатеринбург арена, игра, аут
Мужчина выбежал на футбольное поле во время матча сборной России Фото:

Во время товарищеского матча между футбольными сборными России и Сербии один из болельщиков выбежал на поле. Согласно сообщению Shot, он выполнял челлендж треш-стримера Меллстроя (настоящее имя Андрей Бурим). Матч проходил в Москве на стадионе имени Льва Яшина.

«Фанат треш-стримера Mellstroy выбежал на поле во время матча Россия — Сербия на московском стадионе „Динамо“, выполняя его челлендж», — передает Shot в своем telegram-канале. Нарушителя порядка быстро увели в подтрибунное помещение, чтобы продолжить игру. На момент инцидента счет в матче составлял 3:0 в пользу российской команды.

Ранее стример заявил, что готов выплатить 30 млн рублей тому, кто выбежит на поле во время финала Лиги чемпионов в футболке с его логотипом. Сколько денег обещали — неизвестно. URA.RU подробно рассказывало, кто такой Меллстрой.

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Во время товарищеского матча между футбольными сборными России и Сербии один из болельщиков выбежал на поле. Согласно сообщению Shot, он выполнял челлендж треш-стримера Меллстроя (настоящее имя Андрей Бурим). Матч проходил в Москве на стадионе имени Льва Яшина. «Фанат треш-стримера Mellstroy выбежал на поле во время матча Россия — Сербия на московском стадионе „Динамо“, выполняя его челлендж», — передает Shot в своем telegram-канале. Нарушителя порядка быстро увели в подтрибунное помещение, чтобы продолжить игру. На момент инцидента счет в матче составлял 3:0 в пользу российской команды. Ранее стример заявил, что готов выплатить 30 млн рублей тому, кто выбежит на поле во время финала Лиги чемпионов в футболке с его логотипом. Сколько денег обещали — неизвестно. URA.RU подробно рассказывало, кто такой Меллстрой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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