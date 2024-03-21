Во время товарищеского матча между футбольными сборными России и Сербии один из болельщиков выбежал на поле. Согласно сообщению Shot, он выполнял челлендж треш-стримера Меллстроя (настоящее имя Андрей Бурим). Матч проходил в Москве на стадионе имени Льва Яшина.
«Фанат треш-стримера Mellstroy выбежал на поле во время матча Россия — Сербия на московском стадионе „Динамо“, выполняя его челлендж», — передает Shot в своем telegram-канале. Нарушителя порядка быстро увели в подтрибунное помещение, чтобы продолжить игру. На момент инцидента счет в матче составлял 3:0 в пользу российской команды.
Ранее стример заявил, что готов выплатить 30 млн рублей тому, кто выбежит на поле во время финала Лиги чемпионов в футболке с его логотипом. Сколько денег обещали — неизвестно. URA.RU подробно рассказывало, кто такой Меллстрой.
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