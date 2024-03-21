В Тюменской области лесничий заснял незаконную рубку деревьев с квадрокоптера

22 марта 2024 в 00:29 Размер текста - 17 +

В Тюменской области незаконно 15 кубометров берез Фото: Илья Московец © URA.RU В Сорокинском районе Тюменской области лесничий обнаружил и снял на камеру незаконную вырубку берез. Это удалось сделать с помощью квадрокоптера, сообщили в областном департаменте лесного комплекса. «В Сорокинском районе лесничий Тюменьлеса обнаружил с помощью квадрокоптера незаконную рубку березы. … Акт о лесонарушении передан в Департамент лесного комплекса для принятия мер», — написано в telegram-канале ведомства. Общий объем заготовленной древесины — более 15 кубометров. Причиненный лесам ущерб в денежном эквиваленте превысил 204 тысячи рублей. В Тюменской области была значительно усилена охрана лесов. В зеленой зоне региона проходят совместные рейды силовиков и областного департамента лесного комплекса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сорокинском районе Тюменской области лесничий обнаружил и снял на камеру незаконную вырубку берез. Это удалось сделать с помощью квадрокоптера, сообщили в областном департаменте лесного комплекса. «В Сорокинском районе лесничий Тюменьлеса обнаружил с помощью квадрокоптера незаконную рубку березы. … Акт о лесонарушении передан в Департамент лесного комплекса для принятия мер», — написано в telegram-канале ведомства. Общий объем заготовленной древесины — более 15 кубометров. Причиненный лесам ущерб в денежном эквиваленте превысил 204 тысячи рублей. В Тюменской области была значительно усилена охрана лесов. В зеленой зоне региона проходят совместные рейды силовиков и областного департамента лесного комплекса.