21 марта 2024

В Тюменской области лесничий заснял незаконную рубку деревьев с квадрокоптера

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы на магистральном водоводе. Магнитогорск, топор, пень
В Тюменской области незаконно 15 кубометров берез Фото:

В Сорокинском районе Тюменской области лесничий обнаружил и снял на камеру незаконную вырубку берез. Это удалось сделать с помощью квадрокоптера, сообщили в областном департаменте лесного комплекса.

«В Сорокинском районе лесничий Тюменьлеса обнаружил с помощью квадрокоптера незаконную рубку березы. … Акт о лесонарушении передан в Департамент лесного комплекса для принятия мер», — написано в telegram-канале ведомства.

Общий объем заготовленной древесины — более 15 кубометров. Причиненный лесам ущерб в денежном эквиваленте превысил 204 тысячи рублей.

В Тюменской области была значительно усилена охрана лесов. В зеленой зоне региона проходят совместные рейды силовиков и областного департамента лесного комплекса.

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В Сорокинском районе Тюменской области лесничий обнаружил и снял на камеру незаконную вырубку берез. Это удалось сделать с помощью квадрокоптера, сообщили в областном департаменте лесного комплекса. «В Сорокинском районе лесничий Тюменьлеса обнаружил с помощью квадрокоптера незаконную рубку березы. … Акт о лесонарушении передан в Департамент лесного комплекса для принятия мер», — написано в telegram-канале ведомства. Общий объем заготовленной древесины — более 15 кубометров. Причиненный лесам ущерб в денежном эквиваленте превысил 204 тысячи рублей. В Тюменской области была значительно усилена охрана лесов. В зеленой зоне региона проходят совместные рейды силовиков и областного департамента лесного комплекса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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