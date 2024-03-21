В Тюменской области лесничий заснял незаконную рубку деревьев с квадрокоптера

В Сорокинском районе Тюменской области лесничий обнаружил и снял на камеру незаконную вырубку берез. Это удалось сделать с помощью квадрокоптера, сообщили в областном департаменте лесного комплекса.
«В Сорокинском районе лесничий Тюменьлеса обнаружил с помощью квадрокоптера незаконную рубку березы. … Акт о лесонарушении передан в Департамент лесного комплекса для принятия мер», — написано в telegram-канале ведомства.
Общий объем заготовленной древесины — более 15 кубометров. Причиненный лесам ущерб в денежном эквиваленте превысил 204 тысячи рублей.
В Тюменской области была значительно усилена охрана лесов. В зеленой зоне региона проходят совместные рейды силовиков и областного департамента лесного комплекса.
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