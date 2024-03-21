21 марта 2024

МВФ выделит Украине третий по счету кредитный транш

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Украине выделят примерно 880 миллионов долларов, заявил представитель МВФ Фото:

Международный валютный фонд принял решение о выделении Украине третьего кредитного транша. Сумма нового транша составит около 880 миллионов долларов, сообщает МВФ в своем заявлении.

«Совет МВФ сегодня завершит третий обзор механизма расширенного финансирования для Украины, что позволит выделить сумму, эквивалентную примерно 880 миллионам долларов. Средства будут направлены на поддержку ее [Украины] бюджета», — заявил представитель МВФ, слова которого приводит РИА Новости.

Эти средства будут использоваться для поддержки экономической стабильности и реализации важных реформ на Украине. Предыдущий транш в размере 900 миллионов долларов был предоставлен в декабре прошлого года в рамках четырехлетней программы финансовой помощи, общий объем которой достигает 15,6 миллиарда долларов.

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Международный валютный фонд принял решение о выделении Украине третьего кредитного транша. Сумма нового транша составит около 880 миллионов долларов, сообщает МВФ в своем заявлении. «Совет МВФ сегодня завершит третий обзор механизма расширенного финансирования для Украины, что позволит выделить сумму, эквивалентную примерно 880 миллионам долларов. Средства будут направлены на поддержку ее [Украины] бюджета», — заявил представитель МВФ, слова которого приводит РИА Новости. Эти средства будут использоваться для поддержки экономической стабильности и реализации важных реформ на Украине. Предыдущий транш в размере 900 миллионов долларов был предоставлен в декабре прошлого года в рамках четырехлетней программы финансовой помощи, общий объем которой достигает 15,6 миллиарда долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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