Армия и оружие МВФ выделит Украине третий по счету кредитный транш 22 марта 2024 в 04:10 Размер текста - 17 + Украине выделят примерно 880 миллионов долларов, заявил представитель МВФ Фото: Официальный сайт президента Украины Международный валютный фонд принял решение о выделении Украине третьего кредитного транша. Сумма нового транша составит около 880 миллионов долларов, сообщает МВФ в своем заявлении. «Совет МВФ сегодня завершит третий обзор механизма расширенного финансирования для Украины, что позволит выделить сумму, эквивалентную примерно 880 миллионам долларов. Средства будут направлены на поддержку ее [Украины] бюджета», — заявил представитель МВФ, слова которого приводит РИА Новости. Эти средства будут использоваться для поддержки экономической стабильности и реализации важных реформ на Украине. Предыдущий транш в размере 900 миллионов долларов был предоставлен в декабре прошлого года в рамках четырехлетней программы финансовой помощи, общий объем которой достигает 15,6 миллиарда долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Международный валютный фонд принял решение о выделении Украине третьего кредитного транша. Сумма нового транша составит около 880 миллионов долларов, сообщает МВФ в своем заявлении. «Совет МВФ сегодня завершит третий обзор механизма расширенного финансирования для Украины, что позволит выделить сумму, эквивалентную примерно 880 миллионам долларов. Средства будут направлены на поддержку ее [Украины] бюджета», — заявил представитель МВФ, слова которого приводит РИА Новости. Эти средства будут использоваться для поддержки экономической стабильности и реализации важных реформ на Украине. Предыдущий транш в размере 900 миллионов долларов был предоставлен в декабре прошлого года в рамках четырехлетней программы финансовой помощи, общий объем которой достигает 15,6 миллиарда долларов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям