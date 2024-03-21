МВФ выделит Украине третий по счету кредитный транш

Международный валютный фонд принял решение о выделении Украине третьего кредитного транша. Сумма нового транша составит около 880 миллионов долларов, сообщает МВФ в своем заявлении.
«Совет МВФ сегодня завершит третий обзор механизма расширенного финансирования для Украины, что позволит выделить сумму, эквивалентную примерно 880 миллионам долларов. Средства будут направлены на поддержку ее [Украины] бюджета», —
Эти средства будут использоваться для поддержки экономической стабильности и реализации важных реформ на Украине. Предыдущий транш в размере 900 миллионов долларов был предоставлен в декабре прошлого года в рамках четырехлетней программы финансовой помощи, общий объем которой достигает 15,6 миллиарда долларов.
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