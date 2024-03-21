Amur Mash: мужчина взял заложника на Камчатке из-за бутылки виски

Причиной удерживания в заложниках на Камчатке женщины по имени Ольга стала бутылка виски, которую она не отдавала своему сожителю Никите. Мужчину привело в ярость то, что его дама при этом сама пила пиво, сообщили в соцсети.
«Никита записал другу голосовое сообщение. В нем он поведал, что Ольга пришла с работы и забрала у него шотландское горячительное. Сама она при этом попивала пиво», — сообщает telegram-канал Amur Mash.
Во время спасения женщины правоохранителям пришлось спустить ее по пожарной лестнице с третьего этажа. Полицейские пытались уговорить 32-летнего мужчину отпустить заложницу, но ситуация разрешилась с помощью штурма.
Ранее появилась информация, что в Петропавловске-Камчатском неизвестный мужчина на улице Кроноцкой удерживает в заложниках женщину и угрожает ей расправой. На место ЧП выехали переговорщики и готовые к штурму спецподразделения.
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