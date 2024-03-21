21 марта 2024

Amur Mash: мужчина взял заложника на Камчатке из-за бутылки виски

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время ссоры женщина вызвала полицию Фото:

Причиной удерживания в заложниках на Камчатке женщины по имени Ольга стала бутылка виски, которую она не отдавала своему сожителю Никите. Мужчину привело в ярость то, что его дама при этом сама пила пиво, сообщили в соцсети.

«Никита записал другу голосовое сообщение. В нем он поведал, что Ольга пришла с работы и забрала у него шотландское горячительное. Сама она при этом попивала пиво», — сообщает telegram-канал Amur Mash.

Во время спасения женщины правоохранителям пришлось спустить ее по пожарной лестнице с третьего этажа. Полицейские пытались уговорить 32-летнего мужчину отпустить заложницу, но ситуация разрешилась с помощью штурма.

Ранее появилась информация, что в Петропавловске-Камчатском неизвестный мужчина на улице Кроноцкой удерживает в заложниках женщину и угрожает ей расправой. На место ЧП выехали переговорщики и готовые к штурму спецподразделения.

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Причиной удерживания в заложниках на Камчатке женщины по имени Ольга стала бутылка виски, которую она не отдавала своему сожителю Никите. Мужчину привело в ярость то, что его дама при этом сама пила пиво, сообщили в соцсети. «Никита записал другу голосовое сообщение. В нем он поведал, что Ольга пришла с работы и забрала у него шотландское горячительное. Сама она при этом попивала пиво», — сообщает telegram-канал Amur Mash. Во время спасения женщины правоохранителям пришлось спустить ее по пожарной лестнице с третьего этажа. Полицейские пытались уговорить 32-летнего мужчину отпустить заложницу, но ситуация разрешилась с помощью штурма. Ранее появилась информация, что в Петропавловске-Камчатском неизвестный мужчина на улице Кроноцкой удерживает в заложниках женщину и угрожает ей расправой. На место ЧП выехали переговорщики и готовые к штурму спецподразделения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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