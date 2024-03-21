Тюменцы массово начали закупаться дешевым пивом

22 марта 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

С 1 апреля повысится стоимость на пиво Фото: Игорь Пантин © URA.RU Жители Тюмени начали скупать пиво в стекле и железных банках на фоне слухов о том, что с 1 апреля оно подорожает. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников, знакомых с ситуацией. «С начала этой недели среди посетителей значительно вырос спрос на пиво стеклянных бутылках и алюминиевых банках. Покупатели прямо говорят, что запасаются напитком потому что с начала апреля его стоимость может вырасти на 10 — 15%. Некоторые берут целыми ящиками», — сообщил сотрудник одного из тюменских магазинов разливных напитков формата «у Дома». В другой крупной сети среди покупателей также отметили новую тенденцию. «Люди стали брать больше пива в стекле и пластиковой таре емкостью от одного литра. В основном, это напитки с большим сроком хранения. Некоторые покупатели говорят, что готовятся к началу апреля. Якобы с этого времени пиво будет стоить значительно дороже», — пояснил в беседе с URA.RU сотрудник сети гипермаркетов «Магнит». Ранее агентство писало о том, что крупнейшие производители пива повысят стоимость напитков на 8 — 15%. Подорожание начнется уже с 1 апреля, сообщали несколько федеральных и региональных торговых сетей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тюмени начали скупать пиво в стекле и железных банках на фоне слухов о том, что с 1 апреля оно подорожает. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников, знакомых с ситуацией. «С начала этой недели среди посетителей значительно вырос спрос на пиво стеклянных бутылках и алюминиевых банках. Покупатели прямо говорят, что запасаются напитком потому что с начала апреля его стоимость может вырасти на 10 — 15%. Некоторые берут целыми ящиками», — сообщил сотрудник одного из тюменских магазинов разливных напитков формата «у Дома». В другой крупной сети среди покупателей также отметили новую тенденцию. «Люди стали брать больше пива в стекле и пластиковой таре емкостью от одного литра. В основном, это напитки с большим сроком хранения. Некоторые покупатели говорят, что готовятся к началу апреля. Якобы с этого времени пиво будет стоить значительно дороже», — пояснил в беседе с URA.RU сотрудник сети гипермаркетов «Магнит». Ранее агентство писало о том, что крупнейшие производители пива повысят стоимость напитков на 8 — 15%. Подорожание начнется уже с 1 апреля, сообщали несколько федеральных и региональных торговых сетей.