21 марта 2024

Тюменцы массово начали закупаться дешевым пивом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь, весна. Москва, пиво, железная, банка, алюминиевая, импортное
С 1 апреля повысится стоимость на пиво Фото:

Жители Тюмени начали скупать пиво в стекле и железных банках на фоне слухов о том, что с 1 апреля оно подорожает. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.

«С начала этой недели среди посетителей значительно вырос спрос на пиво стеклянных бутылках и алюминиевых банках. Покупатели прямо говорят, что запасаются напитком потому что с начала апреля его стоимость может вырасти на 10 — 15%. Некоторые берут целыми ящиками», — сообщил сотрудник одного из тюменских магазинов разливных напитков формата «у Дома».

В другой крупной сети среди покупателей также отметили новую тенденцию. «Люди стали брать больше пива в стекле и пластиковой таре емкостью от одного литра. В основном, это напитки с большим сроком хранения. Некоторые покупатели говорят, что готовятся к началу апреля. Якобы с этого времени пиво будет стоить значительно дороже», — пояснил в беседе с URA.RU сотрудник сети гипермаркетов «Магнит».

Ранее агентство писало о том, что крупнейшие производители пива повысят стоимость напитков на 8 — 15%. Подорожание начнется уже с 1 апреля, сообщали несколько федеральных и региональных торговых сетей.

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Жители Тюмени начали скупать пиво в стекле и железных банках на фоне слухов о том, что с 1 апреля оно подорожает. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников, знакомых с ситуацией. «С начала этой недели среди посетителей значительно вырос спрос на пиво стеклянных бутылках и алюминиевых банках. Покупатели прямо говорят, что запасаются напитком потому что с начала апреля его стоимость может вырасти на 10 — 15%. Некоторые берут целыми ящиками», — сообщил сотрудник одного из тюменских магазинов разливных напитков формата «у Дома». В другой крупной сети среди покупателей также отметили новую тенденцию. «Люди стали брать больше пива в стекле и пластиковой таре емкостью от одного литра. В основном, это напитки с большим сроком хранения. Некоторые покупатели говорят, что готовятся к началу апреля. Якобы с этого времени пиво будет стоить значительно дороже», — пояснил в беседе с URA.RU сотрудник сети гипермаркетов «Магнит». Ранее агентство писало о том, что крупнейшие производители пива повысят стоимость напитков на 8 — 15%. Подорожание начнется уже с 1 апреля, сообщали несколько федеральных и региональных торговых сетей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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