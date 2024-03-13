13 марта 2024

Крупнейшие производители пива в апреле повысят цены на 8—15%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+

Крупнейшие производители пива и безалкогольных напитков в России информировали ретейлеров о предстоящем повышении цен на свою продукцию. Об этом следует из писем компаний, имеющихся в распоряжении «Фонтанки». Издание подчеркивает, что информация была подтверждена несколькими федеральными и региональными торговыми сетями.

«Ведущие производители пива повышают уровень закупочных цен во второй раз за полгода. Повышение — до 15%», — сообщил источник в одной из торговых сетей. Другой представитель крупного ретейлера подтвердил, что изменение цен ожидается у всех игроков рынка начиная с 1 апреля.

Пивоваренная компания «Балтика» объявила о корректировке отпускных цен на 8% с 1 апреля 2024 года, объясняя это инфляционными процессами и ростом затрат на упаковку и логистику, передает «Фонтанка». Увеличение акцизов на пиво и введение обязательной маркировки также оказали влияние на стоимость продукции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Крупнейшие производители пива и безалкогольных напитков в России информировали ретейлеров о предстоящем повышении цен на свою продукцию. Об этом следует из писем компаний, имеющихся в распоряжении «Фонтанки». Издание подчеркивает, что информация была подтверждена несколькими федеральными и региональными торговыми сетями. «Ведущие производители пива повышают уровень закупочных цен во второй раз за полгода. Повышение — до 15%», — сообщил источник в одной из торговых сетей. Другой представитель крупного ретейлера подтвердил, что изменение цен ожидается у всех игроков рынка начиная с 1 апреля. Пивоваренная компания «Балтика» объявила о корректировке отпускных цен на 8% с 1 апреля 2024 года, объясняя это инфляционными процессами и ростом затрат на упаковку и логистику, передает «Фонтанка». Увеличение акцизов на пиво и введение обязательной маркировки также оказали влияние на стоимость продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...