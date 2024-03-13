Крупнейшие производители пива в апреле повысят цены на 8—15%

14 марта 2024 в 01:16 Размер текста - 17 +

Крупнейшие производители пива и безалкогольных напитков в России информировали ретейлеров о предстоящем повышении цен на свою продукцию. Об этом следует из писем компаний, имеющихся в распоряжении «Фонтанки». Издание подчеркивает, что информация была подтверждена несколькими федеральными и региональными торговыми сетями. «Ведущие производители пива повышают уровень закупочных цен во второй раз за полгода. Повышение — до 15%», — сообщил источник в одной из торговых сетей. Другой представитель крупного ретейлера подтвердил, что изменение цен ожидается у всех игроков рынка начиная с 1 апреля. Пивоваренная компания «Балтика» объявила о корректировке отпускных цен на 8% с 1 апреля 2024 года, объясняя это инфляционными процессами и ростом затрат на упаковку и логистику, передает «Фонтанка». Увеличение акцизов на пиво и введение обязательной маркировки также оказали влияние на стоимость продукции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупнейшие производители пива и безалкогольных напитков в России информировали ретейлеров о предстоящем повышении цен на свою продукцию. Об этом следует из писем компаний, имеющихся в распоряжении «Фонтанки». Издание подчеркивает, что информация была подтверждена несколькими федеральными и региональными торговыми сетями. «Ведущие производители пива повышают уровень закупочных цен во второй раз за полгода. Повышение — до 15%», — сообщил источник в одной из торговых сетей. Другой представитель крупного ретейлера подтвердил, что изменение цен ожидается у всех игроков рынка начиная с 1 апреля. Пивоваренная компания «Балтика» объявила о корректировке отпускных цен на 8% с 1 апреля 2024 года, объясняя это инфляционными процессами и ростом затрат на упаковку и логистику, передает «Фонтанка». Увеличение акцизов на пиво и введение обязательной маркировки также оказали влияние на стоимость продукции.