21 марта 2024

Посол в Токио: Япония активизировала военную деятельность у российских границ

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, вертолет, десант, военные, нато, наемник,  stock
Япония наращивает военную мощь у границ, совместно с НАТО и США Фото:

Войска Японии активизировались около границ России. Об этом заявил новый посол РФ в Японии Николай Ноздрев после прибытия в Токио на интервью.

«Есть важный, вызывающий серьезную озабоченность момент, который мы пристально отслеживаем, — активизация военной деятельности вблизи наших границ», — передает слова Ноздрева РИА Новости. Он также отметил, что активизация проходит в многостороннем формате, с участием США, некоторых стран НАТО и прочих американских союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Россия уже неоднократно озвучивала свою озабоченность Японии по поводу наращивания военной активности, в том числе совместно со странами НАТО. Например, в прошлом году посольству Японии в РФ был заявлен протест по поводу проведения в период осенних масштабных японо-американских военных учений на острове Хоккайдо, передает «Национальная служба новостей». Россия отметила недопустимость демонстративной военной активности у дальневосточных рубежей страны.

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Войска Японии активизировались около границ России. Об этом заявил новый посол РФ в Японии Николай Ноздрев после прибытия в Токио на интервью. «Есть важный, вызывающий серьезную озабоченность момент, который мы пристально отслеживаем, — активизация военной деятельности вблизи наших границ», — передает слова Ноздрева РИА Новости. Он также отметил, что активизация проходит в многостороннем формате, с участием США, некоторых стран НАТО и прочих американских союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия уже неоднократно озвучивала свою озабоченность Японии по поводу наращивания военной активности, в том числе совместно со странами НАТО. Например, в прошлом году посольству Японии в РФ был заявлен протест по поводу проведения в период осенних масштабных японо-американских военных учений на острове Хоккайдо, передает «Национальная служба новостей». Россия отметила недопустимость демонстративной военной активности у дальневосточных рубежей страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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