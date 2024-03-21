Для ремонта улицы Дзержинского в Кургане открыли третий фронт работ

22 марта 2024 в 08:26 Размер текста - 17 +

Коллектор по улице Дзержинского в Кургане принимает треть стоков со всего города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для ускорения ремонта коллектора по улице Дзержинского в Кургане открыли третий фронт работ. Канализационная система принимает около трети всех городских стоков, от его работы зависит жизнеобеспечение нескольких десятков тысяч горожан. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Кургана. «Для ускорения темпов открыт третий фронт работ. Сейчас здесь рабочие заканчивают монтаж перекачивающей станции, после чего будут готовы приступать к основным работам по ремонту камер и перекладке труб. По состоянию на сегодняшний день подрядчик переложил порядка 870-ти метров сетей канализации», — говорится в информации администрации. На первом участке перекладывают трубу и ведутся работы по монтажу 18-й канализационной камеры. На втором участке также идет обустройство камер и перекладка сетей. Замглавы Кургана Роман Медведев попросил ускорить темпы работ. Кроме того, он также указал подрядчику на необходимость усиления мер безопасности на объекте и обязательного ограждения всех опасных участков. URA.RU писало, что в Кургане коммунальщики устраняют подтопление улицы Дзержинского водой из коллектора. Причиной подтопления стало короткое замыкание на кабельной линии. Из-за этого произошел сбой в работе перекачивающей станции, вода вытекла на проезжую часть. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для ускорения ремонта коллектора по улице Дзержинского в Кургане открыли третий фронт работ. Канализационная система принимает около трети всех городских стоков, от его работы зависит жизнеобеспечение нескольких десятков тысяч горожан. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Кургана. «Для ускорения темпов открыт третий фронт работ. Сейчас здесь рабочие заканчивают монтаж перекачивающей станции, после чего будут готовы приступать к основным работам по ремонту камер и перекладке труб. По состоянию на сегодняшний день подрядчик переложил порядка 870-ти метров сетей канализации», — говорится в информации администрации. На первом участке перекладывают трубу и ведутся работы по монтажу 18-й канализационной камеры. На втором участке также идет обустройство камер и перекладка сетей. Замглавы Кургана Роман Медведев попросил ускорить темпы работ. Кроме того, он также указал подрядчику на необходимость усиления мер безопасности на объекте и обязательного ограждения всех опасных участков. URA.RU писало, что в Кургане коммунальщики устраняют подтопление улицы Дзержинского водой из коллектора. Причиной подтопления стало короткое замыкание на кабельной линии. Из-за этого произошел сбой в работе перекачивающей станции, вода вытекла на проезжую часть.