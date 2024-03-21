21 марта 2024

В ЯНАО получил приговор водитель, задавивший начальника

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Еленой Лопаевой. Пермь, приговор, папка, судья, суд, вынесение вердикта
Суд вынес приговор водителю грузовика, который задавил дорожного мастера Фото:

В ЯНАО признан виновным водитель, допустивший наезд на дорожного мастера, в результате которого тот скончался. Об этом сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«[Водитель], не убедившись в отсутствии людей по маршруту, задним ходом совершил наезд управляемым им грузовым автомобилем на дорожного мастера. Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Инцидент случился 23 сентября 2023 года при ремонте дороги от деревни Лаборовая до станции Обская в Приуральском районе ЯНАО. На водителя было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Следователи установили вину подозреваемого и в феврале материалы с обвинительным заключением были переданы в суд.

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В ЯНАО признан виновным водитель, допустивший наезд на дорожного мастера, в результате которого тот скончался. Об этом сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «[Водитель], не убедившись в отсутствии людей по маршруту, задним ходом совершил наезд управляемым им грузовым автомобилем на дорожного мастера. Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Инцидент случился 23 сентября 2023 года при ремонте дороги от деревни Лаборовая до станции Обская в Приуральском районе ЯНАО. На водителя было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Следователи установили вину подозреваемого и в феврале материалы с обвинительным заключением были переданы в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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