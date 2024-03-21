В ЯНАО получил приговор водитель, задавивший начальника

22 марта 2024 в 09:21 Размер текста - 17 +

Суд вынес приговор водителю грузовика, который задавил дорожного мастера Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В ЯНАО признан виновным водитель, допустивший наезд на дорожного мастера, в результате которого тот скончался. Об этом сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «[Водитель], не убедившись в отсутствии людей по маршруту, задним ходом совершил наезд управляемым им грузовым автомобилем на дорожного мастера. Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Инцидент случился 23 сентября 2023 года при ремонте дороги от деревни Лаборовая до станции Обская в Приуральском районе ЯНАО. На водителя было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Следователи установили вину подозреваемого и в феврале материалы с обвинительным заключением были переданы в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО признан виновным водитель, допустивший наезд на дорожного мастера, в результате которого тот скончался. Об этом сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «[Водитель], не убедившись в отсутствии людей по маршруту, задним ходом совершил наезд управляемым им грузовым автомобилем на дорожного мастера. Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Инцидент случился 23 сентября 2023 года при ремонте дороги от деревни Лаборовая до станции Обская в Приуральском районе ЯНАО. На водителя было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Следователи установили вину подозреваемого и в феврале материалы с обвинительным заключением были переданы в суд.