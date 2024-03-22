В Запорожье горит ДнепроГЭС. Фото, видео

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После удара воздушную линию Днепропетровской ГЭС отключили Фото:

Станции в Винницкой и Харьковской областях попали под удар. В частности, были повреждены Ладыженская и Змиевская ГРЭС и Днепропетровская ГЭС. Об этом сообщает блогер (Zergulio) Сергей Колясников. Также в украинской компании подтвердили отключение воздушной линии «Днепровская».

«Ладыженская ГРЭС в Винницкой области, Днепровская ГЭС», — пишет Колясников в своем telegram-канале. Также удар был нанесен по Змиевской ГРЭС и ТЭЦ 3, которые находятся в Харьковской области.

Кроме того, издание «Украина.ру» передало подтверждение компании «Энергоатом» насчет ситуации по удару на Днепропетровскую ГЭС. В нем говорится, что была отключена воздушная линия ПЛ-750кВ «Днепровская».

URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило.

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Станции в Винницкой и Харьковской областях попали под удар. В частности, были повреждены Ладыженская и Змиевская ГРЭС и Днепропетровская ГЭС. Об этом сообщает блогер (Zergulio) Сергей Колясников. Также в украинской компании подтвердили отключение воздушной линии «Днепровская». «Ладыженская ГРЭС в Винницкой области, Днепровская ГЭС», — пишет Колясников в своем telegram-канале. Также удар был нанесен по Змиевской ГРЭС и ТЭЦ 3, которые находятся в Харьковской области. Кроме того, издание «Украина.ру» передало подтверждение компании «Энергоатом» насчет ситуации по удару на Днепропетровскую ГЭС. В нем говорится, что была отключена воздушная линия ПЛ-750кВ «Днепровская». URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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