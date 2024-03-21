Глава курганского округа ушел в отставку менее чем за год до конца срока. Инсайд

22 марта 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Срок полномочий Сергея Максимовских заканчивался в конце года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Глава Шумихинского муниципального округа Курганской области Сергей Максимовских ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями. Срок его полномочий заканчивался в конце 2024 года. «22 марта прошло заседание окружной думы. На нем депутаты приняли отставку Максимовских», — указано в сообщении. Исполнять обязанности главы будет первый замглавы Оксана Двизова. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до Максимовских. В приемной корреспонденту ответили, что не владеют информацией. Максимовских родился в 1958 году в селе Михайловка Шумихинского района, а в 1979 году начала работать трактористом. Позже в том же году он начал работать в органах внутренних дел, дослужившись до поста начальника районного отдела полиции. В 2016 году он стал главой Шумихинского района, а в декабре 2020 года депутаты единогласно проголосовали за него на выборах главы Шумихинского округа. По словам источников URA.RU, связанных с властями, у руководства региона не было претензий к главе округа. Источники отметили, что Максимовских давно планировал уйти в отставку и подготовил себе замену. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Шумихинского муниципального округа Курганской области Сергей Максимовских ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями. Срок его полномочий заканчивался в конце 2024 года. «22 марта прошло заседание окружной думы. На нем депутаты приняли отставку Максимовских», — указано в сообщении. Исполнять обязанности главы будет первый замглавы Оксана Двизова. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до Максимовских. В приемной корреспонденту ответили, что не владеют информацией. Максимовских родился в 1958 году в селе Михайловка Шумихинского района, а в 1979 году начала работать трактористом. Позже в том же году он начал работать в органах внутренних дел, дослужившись до поста начальника районного отдела полиции. В 2016 году он стал главой Шумихинского района, а в декабре 2020 года депутаты единогласно проголосовали за него на выборах главы Шумихинского округа. По словам источников URA.RU, связанных с властями, у руководства региона не было претензий к главе округа. Источники отметили, что Максимовских давно планировал уйти в отставку и подготовил себе замену.