Глава курганского округа уйдет в отставку в день столетия муниципалитета. Инсайд

Глава курганского округа Максимовских уходит в отставку

21 марта 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Сергей Максимовских возглавляет Шумихинский округ с 2016 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Глава Шумихинского муниципального округа Курганской области Сергей Максимовских уходит в отставку. По данным источников URA.RU, связанных с политической сферой, местные депутаты рассмотрят вопрос о его отставке 22 марта в день столетия муниципалитета. «К Максимовских никаких претензий не было, выборы президента в округе тоже прошли на достойном уровне. Он давно планировал уйти и подготовил себе замену — Оксану Двизову, которая сейчас является его первым замом», — рассказали источники. По словам источников, вопрос об отставке рассмотрят 22 марта депутаты на заседании окружной думы. В этот день местные жители будут праздновать столетие муниципалитета. Максимовских ответил URA.RU, что не готов комментировать информацию об отставке. Он возглавляет муниципалитет с 2016 года. До этого Максимовских был начальником районного отделения полиции. Его администрации приходится многие годы разбираться с проблемами дольщиков из Шумихи, которые почти 30 лет не могут дождаться обещанных квартир от застройщика. В этом году Максимовских пришлось разбираться с проблемой буллинга в местной школе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Шумихинского муниципального округа Курганской области Сергей Максимовских уходит в отставку. По данным источников URA.RU, связанных с политической сферой, местные депутаты рассмотрят вопрос о его отставке 22 марта в день столетия муниципалитета. «К Максимовских никаких претензий не было, выборы президента в округе тоже прошли на достойном уровне. Он давно планировал уйти и подготовил себе замену — Оксану Двизову, которая сейчас является его первым замом», — рассказали источники. По словам источников, вопрос об отставке рассмотрят 22 марта депутаты на заседании окружной думы. В этот день местные жители будут праздновать столетие муниципалитета. Максимовских ответил URA.RU, что не готов комментировать информацию об отставке. Он возглавляет муниципалитет с 2016 года. До этого Максимовских был начальником районного отделения полиции. Его администрации приходится многие годы разбираться с проблемами дольщиков из Шумихи, которые почти 30 лет не могут дождаться обещанных квартир от застройщика. В этом году Максимовских пришлось разбираться с проблемой буллинга в местной школе.