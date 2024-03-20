Глава Шумихинского муниципального округа Курганской области Сергей Максимовских уходит в отставку. По данным источников URA.RU, связанных с политической сферой, местные депутаты рассмотрят вопрос о его отставке 22 марта в день столетия муниципалитета.
«К Максимовских никаких претензий не было, выборы президента в округе тоже прошли на достойном уровне. Он давно планировал уйти и подготовил себе замену — Оксану Двизову, которая сейчас является его первым замом», — рассказали источники.
По словам источников, вопрос об отставке рассмотрят 22 марта депутаты на заседании окружной думы. В этот день местные жители будут праздновать столетие муниципалитета. Максимовских ответил URA.RU, что не готов комментировать информацию об отставке.
Он возглавляет муниципалитет с 2016 года. До этого Максимовских был начальником районного отделения полиции. Его администрации приходится многие годы разбираться с проблемами дольщиков из Шумихи, которые почти 30 лет не могут дождаться обещанных квартир от застройщика. В этом году Максимовских пришлось разбираться с проблемой буллинга в местной школе.
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