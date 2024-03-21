21 марта 2024

В ХМАО перекроют движение транспорта из-за антитеррористических учений

© Служба новостей «URA.RU»
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Стелла Курган. Курган, гаишники, дпс, гаи, перекрытие трассы
В Излучинске перекроют дороги для проведения учений Фото:

В Нижневартовском районе ХМАО проходят антитеррористические учения. Для проведения тренировок 22 марта 2024 года в Излучинске частично перекроют улицы с 14 до 16 часов.

«В Нижневартовском районе проходят антитеррористические учения с 21 по 23 марта 2024 года. 22 марта 2024 года с 14:00 до 16:00 будет частично ограничено движение транспорта по улицам Энергетиков, Школьная, Набережная в поселке Излучинск», — сообщила агентству пресс-служба Нижневартовского района.

Учения проводит оперативная группа Нижневартовского района. В тренировке примут участие сотрудники полиции, администрации поселка и других ведомств. Они будут отрабатывать порядок действий при террористической угрозе.

Ранее URA.RU писало, что в феврале оперативная группа Нижневартовского района провела учения. Задействованные в тренировке службы отработали алгоритм взаимодействия при террористической угрозе.

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В Нижневартовском районе ХМАО проходят антитеррористические учения. Для проведения тренировок 22 марта 2024 года в Излучинске частично перекроют улицы с 14 до 16 часов. «В Нижневартовском районе проходят антитеррористические учения с 21 по 23 марта 2024 года. 22 марта 2024 года с 14:00 до 16:00 будет частично ограничено движение транспорта по улицам Энергетиков, Школьная, Набережная в поселке Излучинск», — сообщила агентству пресс-служба Нижневартовского района. Учения проводит оперативная группа Нижневартовского района. В тренировке примут участие сотрудники полиции, администрации поселка и других ведомств. Они будут отрабатывать порядок действий при террористической угрозе. Ранее URA.RU писало, что в феврале оперативная группа Нижневартовского района провела учения. Задействованные в тренировке службы отработали алгоритм взаимодействия при террористической угрозе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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