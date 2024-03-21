В ХМАО перекроют движение транспорта из-за антитеррористических учений

22 марта 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

В Излучинске перекроют дороги для проведения учений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовском районе ХМАО проходят антитеррористические учения. Для проведения тренировок 22 марта 2024 года в Излучинске частично перекроют улицы с 14 до 16 часов. «В Нижневартовском районе проходят антитеррористические учения с 21 по 23 марта 2024 года. 22 марта 2024 года с 14:00 до 16:00 будет частично ограничено движение транспорта по улицам Энергетиков, Школьная, Набережная в поселке Излучинск», — сообщила агентству пресс-служба Нижневартовского района. Учения проводит оперативная группа Нижневартовского района. В тренировке примут участие сотрудники полиции, администрации поселка и других ведомств. Они будут отрабатывать порядок действий при террористической угрозе. Ранее URA.RU писало, что в феврале оперативная группа Нижневартовского района провела учения. Задействованные в тренировке службы отработали алгоритм взаимодействия при террористической угрозе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовском районе ХМАО проходят антитеррористические учения. Для проведения тренировок 22 марта 2024 года в Излучинске частично перекроют улицы с 14 до 16 часов. «В Нижневартовском районе проходят антитеррористические учения с 21 по 23 марта 2024 года. 22 марта 2024 года с 14:00 до 16:00 будет частично ограничено движение транспорта по улицам Энергетиков, Школьная, Набережная в поселке Излучинск», — сообщила агентству пресс-служба Нижневартовского района. Учения проводит оперативная группа Нижневартовского района. В тренировке примут участие сотрудники полиции, администрации поселка и других ведомств. Они будут отрабатывать порядок действий при террористической угрозе. Ранее URA.RU писало, что в феврале оперативная группа Нижневартовского района провела учения. Задействованные в тренировке службы отработали алгоритм взаимодействия при террористической угрозе.