Центробанк отозвал лицензию у еще одного российского банка

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Банк «Стрела» остался без лицензии ЦБ Фото:

Центробанк России отозвал лицензию у банка «Стрела» с 22 марта. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

«Банк России приказом от 22.03.2024 № ОД-438 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества „Банк Стрела“ „Банк Стрела“ АО (рег. № 2152, г. Москва)», — говорится на сайте ЦБ. отмечается, что данная кредитная организация занимала 321 место в банковской системе Российской Федерации.

За последние месяцы ЦБ отозвал лицензии у рядов банков. Например, у «Гефеста» и Qiwi-банка, пишет «Национальная служба новостей».

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Центробанк России отозвал лицензию у банка «Стрела» с 22 марта. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ РФ. «Банк России приказом от 22.03.2024 № ОД-438 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества „Банк Стрела“ „Банк Стрела“ АО (рег. № 2152, г. Москва)», — говорится на сайте ЦБ. отмечается, что данная кредитная организация занимала 321 место в банковской системе Российской Федерации. За последние месяцы ЦБ отозвал лицензии у рядов банков. Например, у «Гефеста» и Qiwi-банка, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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