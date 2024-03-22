Центробанк отозвал лицензию у еще одного российского банка

22 марта 2024 в 10:36 Размер текста - 17 +

Банк «Стрела» остался без лицензии ЦБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центробанк России отозвал лицензию у банка «Стрела» с 22 марта. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ РФ. «Банк России приказом от 22.03.2024 № ОД-438 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества „Банк Стрела“ „Банк Стрела“ АО (рег. № 2152, г. Москва)», — говорится на сайте ЦБ . отмечается, что данная кредитная организация занимала 321 место в банковской системе Российской Федерации. За последние месяцы ЦБ отозвал лицензии у рядов банков. Например, у «Гефеста» и Qiwi-банка, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центробанк России отозвал лицензию у банка «Стрела» с 22 марта. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ РФ. «Банк России приказом от 22.03.2024 № ОД-438 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества „Банк Стрела“ „Банк Стрела“ АО (рег. № 2152, г. Москва)», — говорится на сайте ЦБ. отмечается, что данная кредитная организация занимала 321 место в банковской системе Российской Федерации. За последние месяцы ЦБ отозвал лицензии у рядов банков. Например, у «Гефеста» и Qiwi-банка, пишет «Национальная служба новостей».