Центробанк отозвал лицензию у еще одного российского банка

Банк «Стрела» остался без лицензии ЦБ
Центробанк России отозвал лицензию у банка «Стрела» с 22 марта. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.
«Банк России приказом от 22.03.2024 № ОД-438 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества „Банк Стрела“ „Банк Стрела“ АО (рег. № 2152, г. Москва)», — говорится
За последние месяцы ЦБ отозвал лицензии у рядов банков. Например, у «Гефеста» и Qiwi-банка, пишет «Национальная служба новостей».
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