FT: США запретили Украине бить по объектам энергоотрасли РФ из-за цен на нефть

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Рост цен на нефть— является основным главным страхом действующего президента США Джо Байдена Фото:

В Вашингтоне неоднократно призывали Украину прекратить бить по энергетической инфраструктуре РФ. В США опасаются, что удары БПЛА могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры. Об этом сообщил Financila Times, со ссылкой на источники.

«США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры, по словам трех человек, знакомых с ходом обсуждений», — отмечается в материале американского издания. Отмечается, что предупреждения США адресовывались высокопоставленным чиновникам Службы государственной безопасности Украины (СБУ), а также управлению военной разведки (ГУР).

Там же заявили, что рост цен на нефть является основным главным страхом действующего президента США Джо Байдена. Особенно он проявляется в год выборов, когда один из возможных кандидатов на место главы США, — Дональд Трамп, — заявлял, что может завершить конфликт на Украине за один день.

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В Вашингтоне неоднократно призывали Украину прекратить бить по энергетической инфраструктуре РФ. В США опасаются, что удары БПЛА могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры. Об этом сообщил Financila Times, со ссылкой на источники. «США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры, по словам трех человек, знакомых с ходом обсуждений», — отмечается в материале американского издания. Отмечается, что предупреждения США адресовывались высокопоставленным чиновникам Службы государственной безопасности Украины (СБУ), а также управлению военной разведки (ГУР). Там же заявили, что рост цен на нефть является основным главным страхом действующего президента США Джо Байдена. Особенно он проявляется в год выборов, когда один из возможных кандидатов на место главы США, — Дональд Трамп, — заявлял, что может завершить конфликт на Украине за один день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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