FT: США запретили Украине бить по объектам энергоотрасли РФ из-за цен на нефть

22 марта 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Рост цен на нефть— является основным главным страхом действующего президента США Джо Байдена Фото: Ксения Сальникова © URA.RU В Вашингтоне неоднократно призывали Украину прекратить бить по энергетической инфраструктуре РФ. В США опасаются, что удары БПЛА могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры. Об этом сообщил Financila Times, со ссылкой на источники. «США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры, по словам трех человек, знакомых с ходом обсуждений», — отмечается в материале американского издания . Отмечается, что предупреждения США адресовывались высокопоставленным чиновникам Службы государственной безопасности Украины (СБУ), а также управлению военной разведки (ГУР). Там же заявили, что рост цен на нефть является основным главным страхом действующего президента США Джо Байдена. Особенно он проявляется в год выборов, когда один из возможных кандидатов на место главы США, — Дональд Трамп, — заявлял, что может завершить конфликт на Украине за один день. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Вашингтоне неоднократно призывали Украину прекратить бить по энергетической инфраструктуре РФ. В США опасаются, что удары БПЛА могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры. Об этом сообщил Financila Times, со ссылкой на источники. «США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры, по словам трех человек, знакомых с ходом обсуждений», — отмечается в материале американского издания. Отмечается, что предупреждения США адресовывались высокопоставленным чиновникам Службы государственной безопасности Украины (СБУ), а также управлению военной разведки (ГУР). Там же заявили, что рост цен на нефть является основным главным страхом действующего президента США Джо Байдена. Особенно он проявляется в год выборов, когда один из возможных кандидатов на место главы США, — Дональд Трамп, — заявлял, что может завершить конфликт на Украине за один день.