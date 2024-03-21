Как удалось собрать на лечение Сони Рожиной из Екатеринбурга 30 млн за 90 дней

В Екатеринбурге за 90 дней собрали 30 миллионов на лечение Сони Рожиной

22 марта 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Юной екатеринбурженке проведут операцию в Израиле Фото: Карина Рожина Россияне за 90 дней собрали 30 миллионов рублей на лечение Сони Рожиной из Екатеринбурга. У девочки смертельный диагноз — синдром Гурлера. Юную екатеринбурженку теперь ждет ведущий гематоонколог Израиля доктор Ирина Зайдман, которая практикует в клинике Хадасса. В ближайшее время Соне проведут трансплантацию костного мозга. Мама девочки Карина рассказала журналисту URA.RU о сотнях людей, которые стали волшебниками для ее дочери. «Люди подарили нашей доченьке самый дорогой подарок — жизнь. Ваше сострадание, неравнодушие, милосердие и поддержка помогали нашей семье в это нелегкое время. Мы успели благодаря каждому из вас. Пусть добро, которые вы делаете, вернется в стократном размере. Безмерная благодарность, наши дорогие волшебники. Наш сбор закрыт», — сообщила Карина Рожина. Отдельную благодарность родители выразили благотворительному фонду «Алеша», который откликнулся на историю семьи Рожиных, и информационному агентству URA.RU. «От всей нашей семьи мы искренне благодарим президента фонда „Алеша“ Алексея Зиновьева и всю команду фонда за оказанную поддержку, за вашу непосильную помощь, за шанс на будущее для нашей дочери. Также мы благодарим корреспондента агентства за то, что откликнулась на нашу беду, протянула руку помощи и до сих пор переживает за нас», — поделились мама девочки. Добрую новость о закрытии сбора корреспонденту URA.RU подтвердили в фонде «Алеша». «Вы знаете, как сильно мы переживали за малышку! Ведь буквально на наших глазах девочка попала в больницу с норовирусом и там же заболела еще и ротовирусом! И все это на фоне редкого генетического заболевания — мукополисахаридоза 1 типа. Как тут было не испугаться? Но умение объединиться в непростой момент стоит действительно дорогого. Ни диагноз, ни огромный счет, выставленный клиникой, не стали приговором для Сони!» — отметили в организации. Первая публикация о Соне вышла на URA.RU 26 февраля. Тогда Соне Рожиной не хватало 15 миллионов рублей. За короткий промежуток времени недостающую сумму удалось собрать. Редакция URA.RU выражает благодарность каждому участнику сбора средств для юной екатеринбурженки. Агентство продолжит следить за судьбой девочки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне за 90 дней собрали 30 миллионов рублей на лечение Сони Рожиной из Екатеринбурга. У девочки смертельный диагноз — синдром Гурлера. Юную екатеринбурженку теперь ждет ведущий гематоонколог Израиля доктор Ирина Зайдман, которая практикует в клинике Хадасса. В ближайшее время Соне проведут трансплантацию костного мозга. Мама девочки Карина рассказала журналисту URA.RU о сотнях людей, которые стали волшебниками для ее дочери. «Люди подарили нашей доченьке самый дорогой подарок — жизнь. Ваше сострадание, неравнодушие, милосердие и поддержка помогали нашей семье в это нелегкое время. Мы успели благодаря каждому из вас. Пусть добро, которые вы делаете, вернется в стократном размере. Безмерная благодарность, наши дорогие волшебники. Наш сбор закрыт», — сообщила Карина Рожина. Отдельную благодарность родители выразили благотворительному фонду «Алеша», который откликнулся на историю семьи Рожиных, и информационному агентству URA.RU. «От всей нашей семьи мы искренне благодарим президента фонда „Алеша“ Алексея Зиновьева и всю команду фонда за оказанную поддержку, за вашу непосильную помощь, за шанс на будущее для нашей дочери. Также мы благодарим корреспондента агентства за то, что откликнулась на нашу беду, протянула руку помощи и до сих пор переживает за нас», — поделились мама девочки. Добрую новость о закрытии сбора корреспонденту URA.RU подтвердили в фонде «Алеша». «Вы знаете, как сильно мы переживали за малышку! Ведь буквально на наших глазах девочка попала в больницу с норовирусом и там же заболела еще и ротовирусом! И все это на фоне редкого генетического заболевания — мукополисахаридоза 1 типа. Как тут было не испугаться? Но умение объединиться в непростой момент стоит действительно дорогого. Ни диагноз, ни огромный счет, выставленный клиникой, не стали приговором для Сони!» — отметили в организации. Первая публикация о Соне вышла на URA.RU 26 февраля. Тогда Соне Рожиной не хватало 15 миллионов рублей. За короткий промежуток времени недостающую сумму удалось собрать. Редакция URA.RU выражает благодарность каждому участнику сбора средств для юной екатеринбурженки. Агентство продолжит следить за судьбой девочки.