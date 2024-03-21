Utair запустит новые рейсы из ХМАО в Уфу

22 марта 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Новые авиарейсы запустят в апреле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В апреле авиакомпания Utair запустит дополнительные рейсы из Нижневартовска в Уфу. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба авиаперевозчика. «Авиакомпания запустит дополнительный рейс из Уфы в Нижневартовск и будет выполнять полеты по маршруту четыре раза в неделю», — говорится в сообщении. Теперь перелеты туда и обратно намечены на среду, четверг, пятницу и воскресенье. Новые рейсы авиакомпания решила ввести из-за роста спроса на это направление. «Теперь жителям Югры и Башкортостана будет еще комфортнее путешествовать между регионами», — приводит слова президента «Utair — Пассажирские авиалинии» Олега Семенова пресс-служба компании. Ранее URA.RU рассказывало, что в апреле из Нижневартовска в Баку и Ташкент тоже запустят прямые авиарейсы. Перелеты будет выполнять авиакомпания «ИрАэро». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В апреле авиакомпания Utair запустит дополнительные рейсы из Нижневартовска в Уфу. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба авиаперевозчика. «Авиакомпания запустит дополнительный рейс из Уфы в Нижневартовск и будет выполнять полеты по маршруту четыре раза в неделю», — говорится в сообщении. Теперь перелеты туда и обратно намечены на среду, четверг, пятницу и воскресенье. Новые рейсы авиакомпания решила ввести из-за роста спроса на это направление. «Теперь жителям Югры и Башкортостана будет еще комфортнее путешествовать между регионами», — приводит слова президента «Utair — Пассажирские авиалинии» Олега Семенова пресс-служба компании. Ранее URA.RU рассказывало, что в апреле из Нижневартовска в Баку и Ташкент тоже запустят прямые авиарейсы. Перелеты будет выполнять авиакомпания «ИрАэро».