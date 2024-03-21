21 марта 2024

Utair запустит новые рейсы из ХМАО в Уфу

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, utair, споттинг, летное поле, аэродром, атр72
Новые авиарейсы запустят в апреле Фото:

В апреле авиакомпания Utair запустит дополнительные рейсы из Нижневартовска в Уфу. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Авиакомпания запустит дополнительный рейс из Уфы в Нижневартовск и будет выполнять полеты по маршруту четыре раза в неделю», — говорится в сообщении. Теперь перелеты туда и обратно намечены на среду, четверг, пятницу и воскресенье.

Новые рейсы авиакомпания решила ввести из-за роста спроса на это направление. «Теперь жителям Югры и Башкортостана будет еще комфортнее путешествовать между регионами», — приводит слова президента «Utair — Пассажирские авиалинии» Олега Семенова пресс-служба компании.

Ранее URA.RU рассказывало, что в апреле из Нижневартовска в Баку и Ташкент тоже запустят прямые авиарейсы. Перелеты будет выполнять авиакомпания «ИрАэро».

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В апреле авиакомпания Utair запустит дополнительные рейсы из Нижневартовска в Уфу. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба авиаперевозчика. «Авиакомпания запустит дополнительный рейс из Уфы в Нижневартовск и будет выполнять полеты по маршруту четыре раза в неделю», — говорится в сообщении. Теперь перелеты туда и обратно намечены на среду, четверг, пятницу и воскресенье. Новые рейсы авиакомпания решила ввести из-за роста спроса на это направление. «Теперь жителям Югры и Башкортостана будет еще комфортнее путешествовать между регионами», — приводит слова президента «Utair — Пассажирские авиалинии» Олега Семенова пресс-служба компании. Ранее URA.RU рассказывало, что в апреле из Нижневартовска в Баку и Ташкент тоже запустят прямые авиарейсы. Перелеты будет выполнять авиакомпания «ИрАэро».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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