Utair запустит новые рейсы из ХМАО в Уфу

В апреле авиакомпания Utair запустит дополнительные рейсы из Нижневартовска в Уфу. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
«Авиакомпания запустит дополнительный рейс из Уфы в Нижневартовск и будет выполнять полеты по маршруту четыре раза в неделю», — говорится в сообщении. Теперь перелеты туда и обратно намечены на среду, четверг, пятницу и воскресенье.
Новые рейсы авиакомпания решила ввести из-за роста спроса на это направление. «Теперь жителям Югры и Башкортостана будет еще комфортнее путешествовать между регионами», — приводит слова президента «Utair — Пассажирские авиалинии» Олега Семенова пресс-служба компании.
Ранее URA.RU рассказывало, что в апреле из Нижневартовска в Баку и Ташкент тоже запустят прямые авиарейсы. Перелеты будет выполнять авиакомпания «ИрАэро».
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