В ВС РФ появятся две общевойсковые армии: главное к 20 марта

Шойгу: в армии РФ планируют сформировать новые подразделения

20 марта 2024 в 22:32 Размер текста - 17 +

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что до конца года в ВС РФ планируется сформировать две общевойсковые армии. По его словам, размер Вооруженных Сил увеличивается пропорционально возникающим угрозам. Также Минобороны полностью зачистило село Козинка в Белгородской области, где ранее были украинские диверсанты. Главные новости спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выступил на заседании коллегии оборонного ведомства. Он рассказал про то, как Киев пытался сорвать выборы в России, потери ВСУ за 2024 год и создание новых подразделений. По его словам, Минобороны РФ во время голосования сбило 419 беспилотников и 67 реактивных снарядов. Ведомство заранее оценило, что Киев попытается навредить ходу выборов. Поэтому была усилена мера охраны. Также Шойгу заявил, что потери ВСУ за 2024 год выросли почти в три раза, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас речь идет о 71 тысячи военных и 11 тысячи единиц вооружения. Еще глава Минобороны рассказал об увеличении численности ВС РФ. По его словам, до конца года будут созданы две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад. Еще будет увеличена мощь Южного военного округа (ЮВО) из-за спецоперации. Российские военные полностью зачистили село Козинка. В нем ранее располагались украинские диверсанты. Для проведения операции десант Киева использовал несколько вертолетов. ВС РФ нанесли удар по противнику с воздуха и артиллерией. Всего ВСУ потеряли свыше 50 человек. Еще российская армия 20 марта уничтожила украинских разведчиков около Белгородской области. Они участвовали в диверсионных атаках. Сейчас ВСУ находятся в состоянии выживания. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Он также призвал наладить поставки Украине. Еще он заявил, что если Киев проиграет на поле боя, то под угрозой окажется безопасность Вашингтона. С начала 2024 года США так и не приняли новый закон о военной помощи. По данным The Hill, этот вопрос откладывается до принятия бюджета страны. Орденом Мужества был награжден боец Сергей Соленов, который спас жизнь командиру танка «Алеша». Он закрыл танкиста своим телом от украинской гранаты, передает Пятый канал. Летом 2023 года «Алеша» в одиночку разгромил колонну танков ВСУ. Помимо этого экипаж спас своих товарищей, которые были на поле боя. Сергей Шойгу вручил экипажу звезды «Героев России», а президент РФ Владимир Путин лично встретился танкистами.