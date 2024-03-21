Актер из «Слова пацана» приехал в Тюмень, чтобы дать совет школьникам

Тюменский актер, сыгравший Зиму в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Лев Зулькарнаев приехал в школу № 70 в Тюмени. Как рассказал URA.RU ученица школы, которая была на встрече с актером, он посоветовал школьникам учиться хорошо, как он сам. Лев Зулькарнаев окончил школу № 70 в Тюмени.
«Мы его видели, он даже пожал мне руку. Он рассказал, как учился, показал нам пример. Занимался прилежно, учился на хорошие отметки. Еще рассказал, как стал актером», — рассказал ученица школы. Со своим классным руководителем Лев Зулькарнаев не встретился, так как Наталья Петрова в это время находилась вне школы и не знала о его визите.
В родной школе актер пробыл не более часа. Ранее URA.RU писало, что классный руководитель актера рассказала о любимых предметах Льва Зулькарнаева.
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