Актер из «Слова пацана» приехал в Тюмень, чтобы дать совет школьникам

22 марта 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Во время встречи с учениками Лев Зулькарнаев открыл секрет, как стать актером Фото: пресс-служба «Ростелеком» Тюменский актер, сыгравший Зиму в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Лев Зулькарнаев приехал в школу № 70 в Тюмени. Как рассказал URA.RU ученица школы, которая была на встрече с актером, он посоветовал школьникам учиться хорошо, как он сам. Лев Зулькарнаев окончил школу № 70 в Тюмени. «Мы его видели, он даже пожал мне руку. Он рассказал, как учился, показал нам пример. Занимался прилежно, учился на хорошие отметки. Еще рассказал, как стал актером», — рассказал ученица школы. Со своим классным руководителем Лев Зулькарнаев не встретился, так как Наталья Петрова в это время находилась вне школы и не знала о его визите. В родной школе актер пробыл не более часа. Ранее URA.RU писало, что классный руководитель актера рассказала о любимых предметах Льва Зулькарнаева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменский актер, сыгравший Зиму в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Лев Зулькарнаев приехал в школу № 70 в Тюмени. Как рассказал URA.RU ученица школы, которая была на встрече с актером, он посоветовал школьникам учиться хорошо, как он сам. Лев Зулькарнаев окончил школу № 70 в Тюмени. «Мы его видели, он даже пожал мне руку. Он рассказал, как учился, показал нам пример. Занимался прилежно, учился на хорошие отметки. Еще рассказал, как стал актером», — рассказал ученица школы. Со своим классным руководителем Лев Зулькарнаев не встретился, так как Наталья Петрова в это время находилась вне школы и не знала о его визите. В родной школе актер пробыл не более часа. Ранее URA.RU писало, что классный руководитель актера рассказала о любимых предметах Льва Зулькарнаева.