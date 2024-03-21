21 марта 2024

Актер из «Слова пацана» приехал в Тюмень, чтобы дать совет школьникам

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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фото со съемок сериала "Слово пацана"
Во время встречи с учениками Лев Зулькарнаев открыл секрет, как стать актером Фото:

Тюменский актер, сыгравший Зиму в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Лев Зулькарнаев приехал в школу № 70 в Тюмени. Как рассказал URA.RU ученица школы, которая была на встрече с актером, он посоветовал школьникам учиться хорошо, как он сам. Лев Зулькарнаев окончил школу № 70 в Тюмени.

«Мы его видели, он даже пожал мне руку. Он рассказал, как учился, показал нам пример. Занимался прилежно, учился на хорошие отметки. Еще рассказал, как стал актером», — рассказал ученица школы. Со своим классным руководителем Лев Зулькарнаев не встретился, так как Наталья Петрова в это время находилась вне школы и не знала о его визите.

В родной школе актер пробыл не более часа. Ранее URA.RU писало, что классный руководитель актера рассказала о любимых предметах Льва Зулькарнаева.

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Тюменский актер, сыгравший Зиму в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Лев Зулькарнаев приехал в школу № 70 в Тюмени. Как рассказал URA.RU ученица школы, которая была на встрече с актером, он посоветовал школьникам учиться хорошо, как он сам. Лев Зулькарнаев окончил школу № 70 в Тюмени. «Мы его видели, он даже пожал мне руку. Он рассказал, как учился, показал нам пример. Занимался прилежно, учился на хорошие отметки. Еще рассказал, как стал актером», — рассказал ученица школы. Со своим классным руководителем Лев Зулькарнаев не встретился, так как Наталья Петрова в это время находилась вне школы и не знала о его визите. В родной школе актер пробыл не более часа. Ранее URA.RU писало, что классный руководитель актера рассказала о любимых предметах Льва Зулькарнаева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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