Учительница актера из сериала «Слов пацана» рассказала, что в школе артист был ближе к «чушпанам»

Актер Лев Зулькарнаев ушел из тюменской школы №70 после девятого класса

25 января 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Во время учебы в тюменской школе №70 Лев Зулькарнаев принимал участие в олимпиадах, учился на отлично и выступал в театре Фото: пресс-служба «Ростелеком» Актер Лев Зулькарнаев (сыграл персонажа по имени Зима в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте») во время учебы в школе №70 в Тюмени зарекомендовал себя как отличник и прилежный ученик. Как рассказала URA.RU классный руководитель актера Наталья Петрова, он никогда не был участником группировок и с детства играл в самодеятельности. «Лев хорошо учился, участвовал во всех олимпиадах — от геологии до литературы, играл в школьном театре. Хулиганом, гопником он не был, на учете нигде не состоял. В кино он просто сыграл какого-то персонажа, но это не он сам. Сейчас, когда приезжает в Тюмень всегда заходит к нам, со многими одноклассниками общается до сих пор. Никакой короны на голове», — рассказала URA.RU учитель иностранных языков cредней общеобразовательной школы № 70 Наталья Петрова. В сериале «Слов пацана. Кровь на асфальте», снятого по книге Роберта Гараева, «чушпанами» называли всех, кто не примыкал к молодежным группировкам криминального характера. В сериале Лев Зулькарнаев сыграл «пацана» Зиму — участника молодежной группировки «Универсам». В тюменской школе №70 Лев учился с первого по девятый класс. После с родителями переехал в Москву. Согласно рейтингу Министерства образования, школа № 70 входит в топ-500 лучших школ России.

Актер Лев Зулькарнаев (сыграл персонажа по имени Зима в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте») во время учебы в школе №70 в Тюмени зарекомендовал себя как отличник и прилежный ученик. Как рассказала URA.RU классный руководитель актера Наталья Петрова, он никогда не был участником группировок и с детства играл в самодеятельности. «Лев хорошо учился, участвовал во всех олимпиадах — от геологии до литературы, играл в школьном театре. Хулиганом, гопником он не был, на учете нигде не состоял. В кино он просто сыграл какого-то персонажа, но это не он сам. Сейчас, когда приезжает в Тюмень всегда заходит к нам, со многими одноклассниками общается до сих пор. Никакой короны на голове», — рассказала URA.RU учитель иностранных языков cредней общеобразовательной школы № 70 Наталья Петрова. В сериале «Слов пацана. Кровь на асфальте», снятого по книге Роберта Гараева, «чушпанами» называли всех, кто не примыкал к молодежным группировкам криминального характера. В сериале Лев Зулькарнаев сыграл «пацана» Зиму — участника молодежной группировки «Универсам». В тюменской школе №70 Лев учился с первого по девятый класс. После с родителями переехал в Москву. Согласно рейтингу Министерства образования, школа № 70 входит в топ-500 лучших школ России.