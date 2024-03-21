В Перми простятся с главным гримером театра оперы и балета

Сергей Мухин погиб 21 марта
В Перми 25 марта состоится церемония прощания с заведующим гримерным цехом театра оперы и балета Сергеем Мухиным. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила вдова Нина Мухина.
«Прощание с Сергеем Владимировичем будет в понедельник 25 марта. Начало в 11:40 в большом зале на Старцева», — написала Нина Мухина.
Главный гример Пермского театра оперы и балета Сергей Мухин погиб 21 марта. Он попал под поезд на станции «Промучасток». Транспортная прокуратура начала проверку.
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