Общество В Перми простятся с главным гримером театра оперы и балета 22 марта 2024 в 13:22 Размер текста - 17 + Сергей Мухин погиб 21 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми 25 марта состоится церемония прощания с заведующим гримерным цехом театра оперы и балета Сергеем Мухиным. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила вдова Нина Мухина. «Прощание с Сергеем Владимировичем будет в понедельник 25 марта. Начало в 11:40 в большом зале на Старцева», — написала Нина Мухина. Главный гример Пермского театра оперы и балета Сергей Мухин погиб 21 марта. Он попал под поезд на станции «Промучасток». Транспортная прокуратура начала проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Перми 25 марта состоится церемония прощания с заведующим гримерным цехом театра оперы и балета Сергеем Мухиным. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила вдова Нина Мухина. «Прощание с Сергеем Владимировичем будет в понедельник 25 марта. Начало в 11:40 в большом зале на Старцева», — написала Нина Мухина. Главный гример Пермского театра оперы и балета Сергей Мухин погиб 21 марта. Он попал под поезд на станции «Промучасток». Транспортная прокуратура начала проверку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям