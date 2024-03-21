21 марта 2024

В Перми простятся с главным гримером театра оперы и балета

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Сергей Мухин погиб 21 марта Фото:

В Перми 25 марта состоится церемония прощания с заведующим гримерным цехом театра оперы и балета Сергеем Мухиным. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила вдова Нина Мухина.

«Прощание с Сергеем Владимировичем будет в понедельник 25 марта. Начало в 11:40 в большом зале на Старцева», — написала Нина Мухина.

Главный гример Пермского театра оперы и балета Сергей Мухин погиб 21 марта. Он попал под поезд на станции «Промучасток». Транспортная прокуратура начала проверку.

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В Перми 25 марта состоится церемония прощания с заведующим гримерным цехом театра оперы и балета Сергеем Мухиным. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила вдова Нина Мухина. «Прощание с Сергеем Владимировичем будет в понедельник 25 марта. Начало в 11:40 в большом зале на Старцева», — написала Нина Мухина. Главный гример Пермского театра оперы и балета Сергей Мухин погиб 21 марта. Он попал под поезд на станции «Промучасток». Транспортная прокуратура начала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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