21 марта 2024

Вдова главного гримера Пермской оперы подтвердила его гибель под колесами поезда

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожные пути. Поезд. Тюмень, рельсы, железная дорога, жд пути
Тело Сергея Мухина обнаружили на железнодорожной станции 21 марта Фото:

Главный гример Пермского театра оперы и балета Сергей Мухин погиб, попав под поезд. Это подтвердила вдова Нина Мухина.

«Под поезд попал», — написала она в соцсети «ВКонтакте» в комментариях под сообщением о гибели супруга. В беседе с 59.ru Мухина предположила, что ее муж поехал к детям, которые живут в Закамске, так и оказался на железнодорожной станции.

Как рассказывало URA.RU, заведующий гримерным цехом Пермского театра оперы и балета Сергей Мухин погиб 21 марта. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что он мог попасть под поезд. О ЧП на станции «Промучасток» до этого информировали следователи.

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Главный гример Пермского театра оперы и балета Сергей Мухин погиб, попав под поезд. Это подтвердила вдова Нина Мухина. «Под поезд попал», — написала она в соцсети «ВКонтакте» в комментариях под сообщением о гибели супруга. В беседе с 59.ru Мухина предположила, что ее муж поехал к детям, которые живут в Закамске, так и оказался на железнодорожной станции. Как рассказывало URA.RU, заведующий гримерным цехом Пермского театра оперы и балета Сергей Мухин погиб 21 марта. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что он мог попасть под поезд. О ЧП на станции «Промучасток» до этого информировали следователи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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