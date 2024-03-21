Вдова главного гримера Пермской оперы подтвердила его гибель под колесами поезда

22 марта 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Тело Сергея Мухина обнаружили на железнодорожной станции 21 марта Фото: Ася Бронникова © URA.RU Главный гример Пермского театра оперы и балета Сергей Мухин погиб, попав под поезд. Это подтвердила вдова Нина Мухина. «Под поезд попал», — написала она в соцсети «ВКонтакте» в комментариях под сообщением о гибели супруга. В беседе с 59.ru Мухина предположила, что ее муж поехал к детям, которые живут в Закамске, так и оказался на железнодорожной станции. Как рассказывало URA.RU, заведующий гримерным цехом Пермского театра оперы и балета Сергей Мухин погиб 21 марта. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что он мог попасть под поезд. О ЧП на станции «Промучасток» до этого информировали следователи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный гример Пермского театра оперы и балета Сергей Мухин погиб, попав под поезд. Это подтвердила вдова Нина Мухина. «Под поезд попал», — написала она в соцсети «ВКонтакте» в комментариях под сообщением о гибели супруга. В беседе с 59.ru Мухина предположила, что ее муж поехал к детям, которые живут в Закамске, так и оказался на железнодорожной станции. Как рассказывало URA.RU, заведующий гримерным цехом Пермского театра оперы и балета Сергей Мухин погиб 21 марта. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что он мог попасть под поезд. О ЧП на станции «Промучасток» до этого информировали следователи.