Экономика Промышленность Автозавод «Урал» в Миассе и «АвтоВАЗ» провели совместный тест-драйв. Фото 22 марта 2024 в 14:02 Размер текста - 17 + Гостей миасцы встречали в марте трижды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) и компания «АвтоВАЗ» (Самарская область) провели совместный тест-драйв новой техники и показ цехов. Как сообщили в пресс-службе Союза машиностроителей РФ, показали новую модель автомобиля и цеха предприятия. «Завод реализовали совместный проект. Ведущие российские автомобильные СМИ, представители интернет-изданий и блогосферы смогли в рамках одного мероприятия ознакомиться с новинками производств», — рассказали в союзмаше. «АвтоВАЗ» провел тест-драйв на автомобиле Lada Vesta с новым двигателем 1.8EVO и автоматической трансмиссией. В рамках акции гости посетили производственную площадку «Урала» в Миассе. Как URA.RU уточнили в пресс-службе автозавода «Урал», с 12 по 19 марта состоялось три визита журналистов и блогеров. Участникам групп показывали цеха и сервисный центр предприятия. Обе компании объединили усилия по популяризации российской промышленности и развитию промышленного туризма. Член бюро центрального совета союзмаша и президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов отметил, что опыт стал первым в рамках работы общественной организации. Глава челябинского отделения союза и гендиректор миасского автозавода Павел Яковлев добавил: компании объединяет общая цель по развитию машиностроительной отрасли России. Соглашение о взаимодействии было подписано в декабре 2023 года на заседании челябинского союзмаша «СоюзМаш России». Сторонами, кроме представителей заводов, стали региональные власти в лице руководителя Фонда развития промышленности Челябинской области Сергея Казакова. Журналисты и блогеры испытали новую модель и увидели промплощадку миасского автозавода пресс-служба завода «АвтоВАЗ» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) и компания «АвтоВАЗ» (Самарская область) провели совместный тест-драйв новой техники и показ цехов. Как сообщили в пресс-службе Союза машиностроителей РФ, показали новую модель автомобиля и цеха предприятия. «Завод реализовали совместный проект. Ведущие российские автомобильные СМИ, представители интернет-изданий и блогосферы смогли в рамках одного мероприятия ознакомиться с новинками производств», — рассказали в союзмаше. «АвтоВАЗ» провел тест-драйв на автомобиле Lada Vesta с новым двигателем 1.8EVO и автоматической трансмиссией. В рамках акции гости посетили производственную площадку «Урала» в Миассе. Как URA.RU уточнили в пресс-службе автозавода «Урал», с 12 по 19 марта состоялось три визита журналистов и блогеров. Участникам групп показывали цеха и сервисный центр предприятия. Обе компании объединили усилия по популяризации российской промышленности и развитию промышленного туризма. Член бюро центрального совета союзмаша и президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов отметил, что опыт стал первым в рамках работы общественной организации. Глава челябинского отделения союза и гендиректор миасского автозавода Павел Яковлев добавил: компании объединяет общая цель по развитию машиностроительной отрасли России. Соглашение о взаимодействии было подписано в декабре 2023 года на заседании челябинского союзмаша «СоюзМаш России». Сторонами, кроме представителей заводов, стали региональные власти в лице руководителя Фонда развития промышленности Челябинской области Сергея Казакова. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям