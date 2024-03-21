Глава Тазовского района ЯНАО Виктор Югай назначил нового первого заместителя. По словам источников URA.RU, им стал бывший глава села Гыда Олег Шабалин — в прошлом против чиновника проводилось нескольких административных и одно несостоявшееся уголовное дело.
«От Югая ожидали больших изменений в команде управления районом. С его вступления в должность прошло уже почти полгода, а найти новых способных управленцев так и не удалось. Югаю пришлось взять человека, который по крайней мере, знает местную специфику и имеет опыт на руководящих должностях», сообщил агентству источник в политических кругах ЯНАО.
Пресс-служба Тазовского района подтвердила агентству назначение Олега Шабалина на должность замглавы района. Шабалин вступил должность первого заместителя Виктора Югая 19 марта.
На посту главы села Гыда Тазовского района ЯНАО Шабалин успел стать фигурантом нескольких разбирательств с надзорными органами. Его признавали виновным в нарушениях при заключении контрактов с подрядчиками. По решению суда была предотвращена необоснованная покупка администрацией Шабалина роскошного катера за 9 миллионов.
В мае 2022 года Шабалина также подозревали в махинациях с муниципальным жильем. В его отношении завели уголовное дело, которое было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
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