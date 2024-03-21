21 марта 2024

Медики Ноябрьска провели сложную операцию на сердце

© Служба новостей «URA.RU»
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Хирургическая операция с помощью роботизированного ассистента в ГКБ №40. Екатернибург, операционная, операция, хирург, медицина, хирургическое отделение, клиника, врач, больница, операционный светильник
Северянину спасли жизнь врачи Ноябрьска Фото:

Ноябрьские врачи спасли жизнь пациенту с острым инфарктом миокарда. Информация размещена в официальном telegram-канале департамента здравоохранения ЯНАО.

«Мужчина 55-летнего возраста, находясь у себя дома в Губкинском, почувствовал себя плохо. Началось головокружение, поднялось артериальное давление до критических показателей, потерял сознание», — говорится в сообщении.

Северянин не вызвал скорую помощь. Утром он обратился в поликлинику, где врачи диагностировали острый инфаркт миокарда и вызвали санитарный рейс. Спустя несколько часов в региональном сосудистом центре Ноябрьска пациенту провели стентирование под контролем ангиографа.

Во время проведения операции хирургом Рамином Агададаевым у пациента отметили улучшение состояния. Мужчина идет на поправку и готовится к реабилитации.

Ранее URA.RU сообщало о том, что врачи Нового Уренгоя (ЯНАО) спасли жизнь недоношенного младенца. Спасению ребенка помог новый аппарат ИВЛ для новорожденных.

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Ноябрьские врачи спасли жизнь пациенту с острым инфарктом миокарда. Информация размещена в официальном telegram-канале департамента здравоохранения ЯНАО. «Мужчина 55-летнего возраста, находясь у себя дома в Губкинском, почувствовал себя плохо. Началось головокружение, поднялось артериальное давление до критических показателей, потерял сознание», — говорится в сообщении. Северянин не вызвал скорую помощь. Утром он обратился в поликлинику, где врачи диагностировали острый инфаркт миокарда и вызвали санитарный рейс. Спустя несколько часов в региональном сосудистом центре Ноябрьска пациенту провели стентирование под контролем ангиографа. Во время проведения операции хирургом Рамином Агададаевым у пациента отметили улучшение состояния. Мужчина идет на поправку и готовится к реабилитации. Ранее URA.RU сообщало о том, что врачи Нового Уренгоя (ЯНАО) спасли жизнь недоношенного младенца. Спасению ребенка помог новый аппарат ИВЛ для новорожденных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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