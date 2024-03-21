Медики Ноябрьска провели сложную операцию на сердце

Ноябрьские врачи спасли жизнь пациенту с острым инфарктом миокарда. Информация размещена в официальном telegram-канале департамента здравоохранения ЯНАО.
«Мужчина 55-летнего возраста, находясь у себя дома в Губкинском, почувствовал себя плохо. Началось головокружение, поднялось артериальное давление до критических показателей, потерял сознание», — говорится в сообщении.
Северянин не вызвал скорую помощь. Утром он обратился в поликлинику, где врачи диагностировали острый инфаркт миокарда и вызвали санитарный рейс. Спустя несколько часов в региональном сосудистом центре Ноябрьска пациенту провели стентирование под контролем ангиографа.
Во время проведения операции хирургом Рамином Агададаевым у пациента отметили улучшение состояния. Мужчина идет на поправку и готовится к реабилитации.
Ранее URA.RU сообщало о том, что врачи Нового Уренгоя (ЯНАО) спасли жизнь недоношенного младенца. Спасению ребенка помог новый аппарат ИВЛ для новорожденных.
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