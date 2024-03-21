Сенатор Муратов и глава «Курганприбора» вошли в совет Союза машиностроителей

Сенатор РФ Сергей Муратов и генеральный директор оборонного предприятия «Курганприбор» Федор Колосовников вошли в состав совета регионального Союза машиностроителей. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы промышленности.
«Сергея Муратова и Федора Колосовникова приняли в совет Союза машиностроителей России по Курганской области. Их кандидатуры были поддержаны единогласно», — сообщил источник.
Также в ходе заседания новым председателем реготделения Союзмаша был избран гендиректор «Курганмашзавода» Игорь Гиске. На эту должность его рекомендовал глава холдинга «Высокоточные комплексы» Олег Рязанцев. Руководитель оборонного предприятия уже занимал данный пост с 2011 по 2015 годы.
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