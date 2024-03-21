21 марта 2024

Сенатор Муратов и глава «Курганприбора» вошли в совет Союза машиностроителей

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Открытие Кетовской школы. Курган, муратов сергей
Муратов вошел в состав курганского Союза машиностроителей Фото:

Сенатор РФ Сергей Муратов и генеральный директор оборонного предприятия «Курганприбор» Федор Колосовников вошли в состав совета регионального Союза машиностроителей. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы промышленности.

«Сергея Муратова и Федора Колосовникова приняли в совет Союза машиностроителей России по Курганской области. Их кандидатуры были поддержаны единогласно», — сообщил источник.

Также в ходе заседания новым председателем реготделения Союзмаша был избран гендиректор «Курганмашзавода» Игорь Гиске. На эту должность его рекомендовал глава холдинга «Высокоточные комплексы» Олег Рязанцев. Руководитель оборонного предприятия уже занимал данный пост с 2011 по 2015 годы.

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Сенатор РФ Сергей Муратов и генеральный директор оборонного предприятия «Курганприбор» Федор Колосовников вошли в состав совета регионального Союза машиностроителей. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы промышленности. «Сергея Муратова и Федора Колосовникова приняли в совет Союза машиностроителей России по Курганской области. Их кандидатуры были поддержаны единогласно», — сообщил источник. Также в ходе заседания новым председателем реготделения Союзмаша был избран гендиректор «Курганмашзавода» Игорь Гиске. На эту должность его рекомендовал глава холдинга «Высокоточные комплексы» Олег Рязанцев. Руководитель оборонного предприятия уже занимал данный пост с 2011 по 2015 годы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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