Руководитель «Курганмашзавода» Гиске получил важный пост

Руководителя оборонного предприятия «Курганмашзавод» Игоря Гиске назначали председателем регионального отделения Союза машиностроителей России. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе завода.
«Генеральный директор АО „Курганмашзавод“ Игорь Гиске избран новым председателем регионального отделения Союза машиностроителей России. Ранее по предложению куратора курганского отделения, генерального директора холдинга „Высокоточные комплексы“ Олега Рязанцева кандидатуру Игоря Гиске на должность рекомендовало Бюро Центрального совета ООО „СоюзМаш России“», — сообщили на предприятии.
Избрание руководителя регионального Союзмаша состоялось 22 марта в Кургане. На этом посту Гиске сменил экс-руководителя Курганского арматурного завода Сергея Бочарова. Также в рамках заседания гендиректор холдинга Рязанцев вручил грамоты членам отделения.
Ранее Игорь Гиске уже занимал должность председателя курганского Союзмаша — с 2011 по 2015 годы. В то время он работал исполнительным директором «Курганмашзавода». На посту руководителя реготделения Гиске сменял Александра Титова, который уходил на вышестоящую должность в концерн «Тракторные заводы».
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