Алена Водонаева призывает помочь семьям из Белгорода

22 марта 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Алена Водонаева помогла с жильем трем семьям из Белгорода Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущая и блогер из Тюмени Алена Водонаева рассказала, как помогла нескольким семьям из Белгорода с жильем. В своем telegram-канале телеведущая написала, что готова найти контакты благотворительных организаций для поддержки пострадавших. «Я помогла трем семьям из Белгорода. Финансово. Это решило их вопросы с жильем. Я это сделала по тихой, но поскольку люди об этом сами написали, я репостнула. Выяснилось, что многие из вас тоже готовы оказать помощь и спрашивают — чем помочь. Давайте я узнаю и размещу контакты организаций, через которые можно отправить помощь пострадавшим и семьям», — написала телеведущая. Телеведущая и блогер выложила пост о помощи белгородцам после того, как информация о ее благотворительности утекла в Сеть. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за несколько часов нашли 50 млн на лечение больного ребенка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущая и блогер из Тюмени Алена Водонаева рассказала, как помогла нескольким семьям из Белгорода с жильем. В своем telegram-канале телеведущая написала, что готова найти контакты благотворительных организаций для поддержки пострадавших. «Я помогла трем семьям из Белгорода. Финансово. Это решило их вопросы с жильем. Я это сделала по тихой, но поскольку люди об этом сами написали, я репостнула. Выяснилось, что многие из вас тоже готовы оказать помощь и спрашивают — чем помочь. Давайте я узнаю и размещу контакты организаций, через которые можно отправить помощь пострадавшим и семьям», — написала телеведущая. Телеведущая и блогер выложила пост о помощи белгородцам после того, как информация о ее благотворительности утекла в Сеть. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за несколько часов нашли 50 млн на лечение больного ребенка.