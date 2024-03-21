21 марта 2024

Алена Водонаева призывает помочь семьям из Белгорода

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, водонаева алена
Алена Водонаева помогла с жильем трем семьям из Белгорода Фото:

Телеведущая и блогер из Тюмени Алена Водонаева рассказала, как помогла нескольким семьям из Белгорода с жильем. В своем telegram-канале телеведущая написала, что готова найти контакты благотворительных организаций для поддержки пострадавших.

«Я помогла трем семьям из Белгорода. Финансово. Это решило их вопросы с жильем. Я это сделала по тихой, но поскольку люди об этом сами написали, я репостнула. Выяснилось, что многие из вас тоже готовы оказать помощь и спрашивают — чем помочь. Давайте я узнаю и размещу контакты организаций, через которые можно отправить помощь пострадавшим и семьям», — написала телеведущая.

Телеведущая и блогер выложила пост о помощи белгородцам после того, как информация о ее благотворительности утекла в Сеть. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за несколько часов нашли 50 млн на лечение больного ребенка.

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Телеведущая и блогер из Тюмени Алена Водонаева рассказала, как помогла нескольким семьям из Белгорода с жильем. В своем telegram-канале телеведущая написала, что готова найти контакты благотворительных организаций для поддержки пострадавших. «Я помогла трем семьям из Белгорода. Финансово. Это решило их вопросы с жильем. Я это сделала по тихой, но поскольку люди об этом сами написали, я репостнула. Выяснилось, что многие из вас тоже готовы оказать помощь и спрашивают — чем помочь. Давайте я узнаю и размещу контакты организаций, через которые можно отправить помощь пострадавшим и семьям», — написала телеведущая. Телеведущая и блогер выложила пост о помощи белгородцам после того, как информация о ее благотворительности утекла в Сеть. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за несколько часов нашли 50 млн на лечение больного ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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