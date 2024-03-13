В Тюмени за несколько часов нашли 50 млн рублей для смертельно больного мальчика

14 марта 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Огромную сумму семья получила 13 марта Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Тюмени закрыли сбор на лечение Святослава Тропынина — мальчика, больного смертельно опасной миодистрофией Дюшенна. О том, что семье удалось собрать более 280 млн рублей, папа ребенка объявил в социальных сетях. По состоянию на 13 марта семье оставалось собрать 50 млн рублей, и эти деньги они получили буквально за несколько часов. «Спасибо огромное, за каждый день, что вы были с нами. За каждый ваш лайк, репост, за борьбу за Святослава. Мы это сделали, ребят!» — сказал папа мальчика Никита Тропынин в прямом эфире в своих социальных сетях. На утро 13 марта семье Тропыниных нужно было собрать еще порядка 50 млн рублей. Сегодня же в своих социальных сетях встречу с семьей Тропыниных анонсировал Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. На видео, где объявляется о закрытии сбора, он также присутствует. Стал ли спортфункционер тем человеком, который добавил к необходимой сумме десятки миллионов — неизвестно. На звонки URA.RU папа Святослава не ответил. Святослав Торопынин страдает от миодистрофии Дюшенна. Болезнь смертельно опасна, так как поражает мышцы, которые постепенно атрофируются. Сбор средств семья Тропыниных вела всеми доступными способами. Тюменцы активно просили помощи у медийных людей, которые рассказывали о проблеме мальчика на свою большую аудиторию. В частности, так сделали актеры сериала «Слово пацана», певица Ханна, участница шоу «Холостяк» Адель Вейгель, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (в РФ признан иноагентом) и блогер Илья Варламов (в РФ признан иноагентом). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени закрыли сбор на лечение Святослава Тропынина — мальчика, больного смертельно опасной миодистрофией Дюшенна. О том, что семье удалось собрать более 280 млн рублей, папа ребенка объявил в социальных сетях. По состоянию на 13 марта семье оставалось собрать 50 млн рублей, и эти деньги они получили буквально за несколько часов. «Спасибо огромное, за каждый день, что вы были с нами. За каждый ваш лайк, репост, за борьбу за Святослава. Мы это сделали, ребят!» — сказал папа мальчика Никита Тропынин в прямом эфире в своих социальных сетях. На утро 13 марта семье Тропыниных нужно было собрать еще порядка 50 млн рублей. Сегодня же в своих социальных сетях встречу с семьей Тропыниных анонсировал Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. На видео, где объявляется о закрытии сбора, он также присутствует. Стал ли спортфункционер тем человеком, который добавил к необходимой сумме десятки миллионов — неизвестно. На звонки URA.RU папа Святослава не ответил. Святослав Торопынин страдает от миодистрофии Дюшенна. Болезнь смертельно опасна, так как поражает мышцы, которые постепенно атрофируются. Сбор средств семья Тропыниных вела всеми доступными способами. Тюменцы активно просили помощи у медийных людей, которые рассказывали о проблеме мальчика на свою большую аудиторию. В частности, так сделали актеры сериала «Слово пацана», певица Ханна, участница шоу «Холостяк» Адель Вейгель, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (в РФ признан иноагентом) и блогер Илья Варламов (в РФ признан иноагентом).