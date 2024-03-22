Россия отомстила Украине ударами возмездия после атак по Белгороду

Минобороны: в ответ на атаки Белгорода, РФ нанесла Украине «удары возмездия»
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Вооруженные силы РФ. stock, залп, пуск, ракета, искандер, выстрел,  stock
ВС РФ нанесли «удары возмездия» по Украине, уточнили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные совершили массированные ракетные «удары возмездия» по украинским военным и энергетическим объектам. Это стало ответом на недавние атаки украинских диверсантов на обстрелы приграничных российских территорий, в том числе и Белгороду. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов Вооруженными Силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в их telegram-канале. Отмечается, что при ударах были задействованы российские ракеты «Кинжал», ракетные комплексы и беспилотники.

В Минобороны РФ отметили, что ударам были подвержены именно военные объекты Украины, а также промышленные объекты, в том числе и энергетические. Военкоры РФ сообщали ранее об ударе по Днепровской ГЭС в Запорожской области, подконтрольной Киеву.

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Российские военные совершили массированные ракетные «удары возмездия» по украинским военным и энергетическим объектам. Это стало ответом на недавние атаки украинских диверсантов на обстрелы приграничных российских территорий, в том числе и Белгороду. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов Вооруженными Силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в их telegram-канале. Отмечается, что при ударах были задействованы российские ракеты «Кинжал», ракетные комплексы и беспилотники. В Минобороны РФ отметили, что ударам были подвержены именно военные объекты Украины, а также промышленные объекты, в том числе и энергетические. Военкоры РФ сообщали ранее об ударе по Днепровской ГЭС в Запорожской области, подконтрольной Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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