Россия отомстила Украине ударами возмездия после атак по Белгороду

Российские военные совершили массированные ракетные «удары возмездия» по украинским военным и энергетическим объектам. Это стало ответом на недавние атаки украинских диверсантов на обстрелы приграничных российских территорий, в том числе и Белгороду. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов Вооруженными Силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в их telegram-канале. Отмечается, что при ударах были задействованы российские ракеты «Кинжал», ракетные комплексы и беспилотники.
В Минобороны РФ отметили, что ударам были подвержены именно военные объекты Украины, а также промышленные объекты, в том числе и энергетические. Военкоры РФ сообщали ранее об ударе по Днепровской ГЭС в Запорожской области, подконтрольной Киеву.
Российские военные совершили массированные ракетные «удары возмездия» по украинским военным и энергетическим объектам. Это стало ответом на недавние атаки украинских диверсантов на обстрелы приграничных российских территорий, в том числе и Белгороду. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов Вооруженными Силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в их telegram-канале. Отмечается, что при ударах были задействованы российские ракеты «Кинжал», ракетные комплексы и беспилотники. В Минобороны РФ отметили, что ударам были подвержены именно военные объекты Украины, а также промышленные объекты, в том числе и энергетические. Военкоры РФ сообщали ранее об ударе по Днепровской ГЭС в Запорожской области, подконтрольной Киеву.