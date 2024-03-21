В Салехарде автобусы будут возить пассажиров бесплатно в День оленевода
новость из сюжетаДень оленевода — главный праздник Ямала
В Салехарде (ЯНАО) 23 и 24 марта для жителей проезд в автобусах будет бесплатным по трем маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.
«Уважаемые горожане и гости Салехарда, для вашего удобства 23 и 24 марта будут работать три бесплатных автобусных маршрута. Маршруты № 1, № 2 и специальный маршрут от Ледового дворца к месту проведения праздника», — сообщили в пресс-службе администрации Салехарда.
В мэрии попросили по возможности передвигаться на общественном транспорте. Для гостей праздника организуют бесплатные парковки, на 400 мест.
Схема движения автобуса по маршруту № 1
Автобус маршрута № 2 будет возить людей бесплатно
В День оленевода будет организован специальный маршрут
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.