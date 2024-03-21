21 марта 2024

В Салехарде на День оленевода жителей ждет бесплатный проезд в автобусах. Карта

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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, зима, арктика, трасса
В Салехарде автобусы будут возить пассажиров бесплатно в День оленевода Фото:
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День оленевода — главный праздник Ямала

В Салехарде (ЯНАО) 23 и 24 марта для жителей проезд в автобусах будет бесплатным по трем маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.

«Уважаемые горожане и гости Салехарда, для вашего удобства 23 и 24 марта будут работать три бесплатных автобусных маршрута. Маршруты № 1, № 2 и специальный маршрут от Ледового дворца к месту проведения праздника», — сообщили в пресс-службе администрации Салехарда.

В мэрии попросили по возможности передвигаться на общественном транспорте. Для гостей праздника организуют бесплатные парковки, на 400 мест.

Схема движения автобуса по маршруту № 1
Схема движения автобуса по маршруту № 1
Фото:
Автобус маршрута № 2 будет возить людей бесплатно
Автобус маршрута № 2 будет возить людей бесплатно
Фото:
В День оленевода будет организован специальный маршрут
В День оленевода будет организован специальный маршрут
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) 23 и 24 марта для жителей проезд в автобусах будет бесплатным по трем маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы. «Уважаемые горожане и гости Салехарда, для вашего удобства 23 и 24 марта будут работать три бесплатных автобусных маршрута. Маршруты № 1, № 2 и специальный маршрут от Ледового дворца к месту проведения праздника», — сообщили в пресс-службе администрации Салехарда. В мэрии попросили по возможности передвигаться на общественном транспорте. Для гостей праздника организуют бесплатные парковки, на 400 мест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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