ВС РФ отразили все попытки украинских диверсантов проникнуть на российскую территорию. В результате атаки противник потерял до 3000 человек. Обь этом сообщили в Минобороны РФ.
«Все попытки прорыва украинских боевиков в Курскую и Белгородскую области за неделю отражены. Их потери на белгородском направлении — свыше трех тысяч человек», — уточнили в Минобороны РФ. Кроме того в ведомстве подчеркнули, что были уничтожены не менее семи танков противника.
В военном министерстве страны также отчитались о массовых ракетных ударах по Украине 22 марта. Там охарактеризовали эти атаки как «удары возмездия» в ответ на удары ВСУ по приграничным территориям.
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