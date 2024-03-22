Армия и оружие Армия РФ за неделю уничтожила 3000 бойцов ВСУ при попытке их прорыва в страну 22 марта 2024 в 16:43 Размер текста - 17 + ВС РФ уничтожили до 3000 солдат ВСУ, когда те пытались проникнуть в Курскую и Брянскую области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ отразили все попытки украинских диверсантов проникнуть на российскую территорию. В результате атаки противник потерял до 3000 человек. Обь этом сообщили в Минобороны РФ. «Все попытки прорыва украинских боевиков в Курскую и Белгородскую области за неделю отражены. Их потери на белгородском направлении — свыше трех тысяч человек», — уточнили в Минобороны РФ. Кроме того в ведомстве подчеркнули, что были уничтожены не менее семи танков противника. В военном министерстве страны также отчитались о массовых ракетных ударах по Украине 22 марта. Там охарактеризовали эти атаки как «удары возмездия» в ответ на удары ВСУ по приграничным территориям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВС РФ отразили все попытки украинских диверсантов проникнуть на российскую территорию. В результате атаки противник потерял до 3000 человек. Обь этом сообщили в Минобороны РФ. «Все попытки прорыва украинских боевиков в Курскую и Белгородскую области за неделю отражены. Их потери на белгородском направлении — свыше трех тысяч человек», — уточнили в Минобороны РФ. Кроме того в ведомстве подчеркнули, что были уничтожены не менее семи танков противника. В военном министерстве страны также отчитались о массовых ракетных ударах по Украине 22 марта. Там охарактеризовали эти атаки как «удары возмездия» в ответ на удары ВСУ по приграничным территориям. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям