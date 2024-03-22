Армия РФ за неделю уничтожила 3000 бойцов ВСУ при попытке их прорыва в страну

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, учебные стрельбы, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия, сбойка
ВС РФ уничтожили до 3000 солдат ВСУ, когда те пытались проникнуть в Курскую и Брянскую области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ отразили все попытки украинских диверсантов проникнуть на российскую территорию. В результате атаки противник потерял до 3000 человек. Обь этом сообщили в Минобороны РФ.

«Все попытки прорыва украинских боевиков в Курскую и Белгородскую области за неделю отражены. Их потери на белгородском направлении — свыше трех тысяч человек», — уточнили в Минобороны РФ. Кроме того в ведомстве подчеркнули, что были уничтожены не менее семи танков противника.

В военном министерстве страны также отчитались о массовых ракетных ударах по Украине 22 марта. Там охарактеризовали эти атаки как «удары возмездия» в ответ на удары ВСУ по приграничным территориям.

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ВС РФ отразили все попытки украинских диверсантов проникнуть на российскую территорию. В результате атаки противник потерял до 3000 человек. Обь этом сообщили в Минобороны РФ. «Все попытки прорыва украинских боевиков в Курскую и Белгородскую области за неделю отражены. Их потери на белгородском направлении — свыше трех тысяч человек», — уточнили в Минобороны РФ. Кроме того в ведомстве подчеркнули, что были уничтожены не менее семи танков противника. В военном министерстве страны также отчитались о массовых ракетных ударах по Украине 22 марта. Там охарактеризовали эти атаки как «удары возмездия» в ответ на удары ВСУ по приграничным территориям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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