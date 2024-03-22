Стало известно, кого еще искала ФСБ в крупном БЦ Екатеринбурга

Обыски в екатеринбургском Clever Park связаны с «обнальщиками»

22 марта 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ проводили обыски 20 марта (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Обыски в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park могли быть связаны не только с уголовным делом вокруг крупного предприятия, но и с бизнесменами, которые занимаются обналичкой. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. Нашли ли «обнальщиков», инсайдер не уточнил. Ранее агентство, называя основной повод визита силовиков в Clever Park, писало, что обыски силовики устроили с подачи налоговиков, имеющих претензии к АО «Трубная торговая компания — Екатеринбург». Оперативники ФСБ приехали в Clever Park утром 20 марта. Очевидцы заметили, что вооруженные люди даже вскрывали сейф на балконе. Глава управляющей компании БЦ Елена Нескашина заявляла, что такие мероприятия проводятся каждый год. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было до сих пор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обыски в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park могли быть связаны не только с уголовным делом вокруг крупного предприятия, но и с бизнесменами, которые занимаются обналичкой. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. Нашли ли «обнальщиков», инсайдер не уточнил. Ранее агентство, называя основной повод визита силовиков в Clever Park, писало, что обыски силовики устроили с подачи налоговиков, имеющих претензии к АО «Трубная торговая компания — Екатеринбург». Оперативники ФСБ приехали в Clever Park утром 20 марта. Очевидцы заметили, что вооруженные люди даже вскрывали сейф на балконе. Глава управляющей компании БЦ Елена Нескашина заявляла, что такие мероприятия проводятся каждый год. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было до сих пор.