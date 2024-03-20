Екатеринбургская компания, к которой пришла ФСБ, работает с оборонными заводами

20 марта 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Обыски в Clever Park проходят с самого утра (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU АО «Трубная торговая компания — Екатеринбург», в офисе которой, предположительно, с утра проходят обыски, занимается оптовой продажей металлов и руд и работает с оборонными заводами. Обыски, по неофициальным данным, проходят и в других фирмах, которые расположены в бизнес-центре Clever Park. Все, что известно о работе силовиков и металлургической компании, — в материале URA.RU. Обыски в БЦ Clever Park начались утром 20 марта. Туда съехались сотрудники ФСБ и военные следователи. Они поднялись на 22 этаж, закрыли дверь и никого не пускали (не удалось попасть и журналисту агентства). Руководитель управляющей компании центра Елена Нескашина сказала, что такие мероприятия проводятся каждый год. Позже стало известно, что силовики работали с подачи налоговиков. По данным источника URA.RU, обыски могут быть связаны с уголовным делом, в котором фигурирует «ТТК-Екатеринбург». Свердловские силовые ведомства не дают комментариев по теме. По данным СБИС, компания была зарегистрирована в 2007 году. В январе прошлого года генеральным директором «ТТК-Екатеринбург» стал Роман Егоров. Выручка фирмы за 2022 год составила 4,2 млрд рублей. Компания заключала контракты с разными крупными предприятиями. В их числе оборонные «Уралвагонзавод», «Уралкриомаш» (входит в состав УВЗ), «Омсктрансмаш» и «Завод №9». Но уголовное дело, по предположению источника агентства, может быть связано с сотрудничеством «ТТК-Екатеринбург» с партнерами из Казахстана. К моменту публикации материала получить ответ от представителей «ТТК-Екатеринбург» не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил. В компанию был направлен запрос, ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

АО «Трубная торговая компания — Екатеринбург», в офисе которой, предположительно, с утра проходят обыски, занимается оптовой продажей металлов и руд и работает с оборонными заводами. Обыски, по неофициальным данным, проходят и в других фирмах, которые расположены в бизнес-центре Clever Park. Все, что известно о работе силовиков и металлургической компании, — в материале URA.RU. Обыски в БЦ Clever Park начались утром 20 марта. Туда съехались сотрудники ФСБ и военные следователи. Они поднялись на 22 этаж, закрыли дверь и никого не пускали (не удалось попасть и журналисту агентства). Руководитель управляющей компании центра Елена Нескашина сказала, что такие мероприятия проводятся каждый год. Позже стало известно, что силовики работали с подачи налоговиков. По данным источника URA.RU, обыски могут быть связаны с уголовным делом, в котором фигурирует «ТТК-Екатеринбург». Свердловские силовые ведомства не дают комментариев по теме. По данным СБИС, компания была зарегистрирована в 2007 году. В январе прошлого года генеральным директором «ТТК-Екатеринбург» стал Роман Егоров. Выручка фирмы за 2022 год составила 4,2 млрд рублей. Компания заключала контракты с разными крупными предприятиями. В их числе оборонные «Уралвагонзавод», «Уралкриомаш» (входит в состав УВЗ), «Омсктрансмаш» и «Завод №9». Но уголовное дело, по предположению источника агентства, может быть связано с сотрудничеством «ТТК-Екатеринбург» с партнерами из Казахстана. К моменту публикации материала получить ответ от представителей «ТТК-Екатеринбург» не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил. В компанию был направлен запрос, ответ будет опубликован, как только поступит.