Центробанк допустил снижение ключевой ставки во второй половине 2024 года

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Эльвира Набиуллина дала прогноз по снижению ключевой ставки в 2024 году Фото:

Банк России прогнозирует снижение ключевой ставки лишь ко второй половине 2024 года. С таким заилением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы действительно обсуждали траекторию ключевой процентной ставки. Пока, по нашей оценке, это действительно произойдет скорее во второй половине 2024 года» — уточнила Эльвира Набиуллина в ходе заседания. Трансляцию проводит «Россия 24». Она дополнила, что изменение ставки будет только в случае устойчивого снижения инфляции в стране.

В настоящий момент ключевая ставка составляет 16%. В Банке России уточнили, что она изменится только в случае снижения инфляции. Сейчас это происходит в медленном темпе.

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Банк России прогнозирует снижение ключевой ставки лишь ко второй половине 2024 года. С таким заилением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Мы действительно обсуждали траекторию ключевой процентной ставки. Пока, по нашей оценке, это действительно произойдет скорее во второй половине 2024 года» — уточнила Эльвира Набиуллина в ходе заседания. Трансляцию проводит «Россия 24». Она дополнила, что изменение ставки будет только в случае устойчивого снижения инфляции в стране. В настоящий момент ключевая ставка составляет 16%. В Банке России уточнили, что она изменится только в случае снижения инфляции. Сейчас это происходит в медленном темпе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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