Центробанк допустил снижение ключевой ставки во второй половине 2024 года

Банк России прогнозирует снижение ключевой ставки лишь ко второй половине 2024 года. С таким заилением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Мы действительно обсуждали траекторию ключевой процентной ставки. Пока, по нашей оценке, это действительно произойдет скорее во второй половине 2024 года» — уточнила Эльвира Набиуллина в ходе заседания. Трансляцию проводит «Россия 24». Она дополнила, что изменение ставки будет только в случае устойчивого снижения инфляции в стране.
В настоящий момент ключевая ставка составляет 16%. В Банке России уточнили, что она изменится только в случае снижения инфляции. Сейчас это происходит в медленном темпе.
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