Экономика Центробанк допустил снижение ключевой ставки во второй половине 2024 года 22 марта 2024 в 17:23 Размер текста - 17 + Эльвира Набиуллина дала прогноз по снижению ключевой ставки в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Банк России прогнозирует снижение ключевой ставки лишь ко второй половине 2024 года. С таким заилением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Мы действительно обсуждали траекторию ключевой процентной ставки. Пока, по нашей оценке, это действительно произойдет скорее во второй половине 2024 года» — уточнила Эльвира Набиуллина в ходе заседания. Трансляцию проводит «Россия 24». Она дополнила, что изменение ставки будет только в случае устойчивого снижения инфляции в стране. В настоящий момент ключевая ставка составляет 16%. В Банке России уточнили, что она изменится только в случае снижения инфляции. Сейчас это происходит в медленном темпе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Банк России прогнозирует снижение ключевой ставки лишь ко второй половине 2024 года. С таким заилением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Мы действительно обсуждали траекторию ключевой процентной ставки. Пока, по нашей оценке, это действительно произойдет скорее во второй половине 2024 года» — уточнила Эльвира Набиуллина в ходе заседания. Трансляцию проводит «Россия 24». Она дополнила, что изменение ставки будет только в случае устойчивого снижения инфляции в стране. В настоящий момент ключевая ставка составляет 16%. В Банке России уточнили, что она изменится только в случае снижения инфляции. Сейчас это происходит в медленном темпе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям