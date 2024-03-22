Свердловские пенсионеры получат большую скидку на билеты в электричках

22 марта 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

Льготы сохранятся до 31 октября Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области с 1 апреля пенсионеры получат скидку в 50% на проезд в пригородных поездах СвЖД. Льгота будет действовать до 31 октября, рассказали в пресс-службе перевозчика. «Стоимость поездки на любое расстояние без пересадки для пенсионеров с 1 апреля составит 18,5 рублей. В зону действия попадают 48 станций и остановочных пунктов СвЖД. В формате „наземного метро“ ежесуточно доступны 123 пригородных поезда. В летнем графике (с 13 апреля по 13 октября) их количество вырастет до 133», — следует из сообщения. Льгота доступна для свердловчан, получающих страховые пенсии по старости; достигшим пенсионного возраста. Также скидка распространяется на тех, кто приобрел право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили. Ранее на Среднем Урале изменилось расписание девяти пригородных поездов. Нововведения вступили в силу с 29 января. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области с 1 апреля пенсионеры получат скидку в 50% на проезд в пригородных поездах СвЖД. Льгота будет действовать до 31 октября, рассказали в пресс-службе перевозчика. «Стоимость поездки на любое расстояние без пересадки для пенсионеров с 1 апреля составит 18,5 рублей. В зону действия попадают 48 станций и остановочных пунктов СвЖД. В формате „наземного метро“ ежесуточно доступны 123 пригородных поезда. В летнем графике (с 13 апреля по 13 октября) их количество вырастет до 133», — следует из сообщения. Льгота доступна для свердловчан, получающих страховые пенсии по старости; достигшим пенсионного возраста. Также скидка распространяется на тех, кто приобрел право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили. Ранее на Среднем Урале изменилось расписание девяти пригородных поездов. Нововведения вступили в силу с 29 января.