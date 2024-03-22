300 самых красивых девушек Екатеринбурга пришли на смотрины в музей. Фото

22 марта 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

На показы попадут только 67 моделей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге стартовал кастинг профессиональных моделей, которые продефилируют на показах XX Недели моды столицы Урала. Однако попасть на подиум смогут единицы. Например, в этом году очень маленький спрос на парней-моделей, рассказала URA.RU директор по кастингу Анна Петухова. «Сегодня на кастинг зарегистрировалось 300 участниц и 150 парней, почти все вышли. Но останутся только лучшие, конечно. Смотрим на внешний вид и походку. В итоге мы отберем семь парней и 60 девушек. В этом сезоне, к сожалению, не заявились дизайнеры, которым нужны парни — осенью у нас участвовало больше мальчиков», — пояснила Петухова. Чтобы попробовать себя на кастинге, нужно соблюсти ряд правил. Среди них — волосы должны быть некрашеные, возраст — не младше 16 лет, рост юношей — выше 180 см, для девушек — 175+. Красоток просят прийти в топе, юбке или коротких шортах и обязательно в туфлях на каблуке. Запросы к парням скромнее — футболка и брюки. Всех участников собрали в пять вечера на площадке Уральского центра развития дизайна (он же Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ), где традиционно проходит Неделя моды. Первыми показать себя вызвались парни — они должны были пройти по прямой. Их отсмотрели меньше чем за 10 минут, большую часть сразу же отправили на «скамейку запасных». Когда пришел черед девушек, то место для дефиле быстро заполнилось, поэтому они отправились ходить по периметру площадки. Пока красотки вышагивали на каблуках, их постепенно просили выйти из «круга». Оставшихся отправили к столику, где две девушки записывали данные — ФИО и параметры. После модели стали дефилировать вновь — и так до тех пор, пока не останется 60 девушек. Итоговый состав предстанет перед публикой с 1 по 7 апреля. Прошедшие кастинг будут демонстрировать коллекции уральских модельеров, а также гостей из Москвы, Новосибирска, Кемерово, Красноярска, Челябинска, Сургута, Ханты-Мансийска, Пермского края и Удмуртии. Хедлайнером юбилейного сезона станет Сергей Сысоев — дизайнер, член Ассоциации высокой моды и прет-а-порте России, член Международной ассоциации «Союз дизайнеров». В прошлом году Неделя моды также проходила в первых числах апреля. В течение семи дней свои коллекции показали 50 дизайнеров, а также прошла образовательная и деловая программа и торгово-закупочные сессии. Два года назад публике представляли IT-куртку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге стартовал кастинг профессиональных моделей, которые продефилируют на показах XX Недели моды столицы Урала. Однако попасть на подиум смогут единицы. Например, в этом году очень маленький спрос на парней-моделей, рассказала URA.RU директор по кастингу Анна Петухова. «Сегодня на кастинг зарегистрировалось 300 участниц и 150 парней, почти все вышли. Но останутся только лучшие, конечно. Смотрим на внешний вид и походку. В итоге мы отберем семь парней и 60 девушек. В этом сезоне, к сожалению, не заявились дизайнеры, которым нужны парни — осенью у нас участвовало больше мальчиков», — пояснила Петухова. Чтобы попробовать себя на кастинге, нужно соблюсти ряд правил. Среди них — волосы должны быть некрашеные, возраст — не младше 16 лет, рост юношей — выше 180 см, для девушек — 175+. Красоток просят прийти в топе, юбке или коротких шортах и обязательно в туфлях на каблуке. Запросы к парням скромнее — футболка и брюки. Всех участников собрали в пять вечера на площадке Уральского центра развития дизайна (он же Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ), где традиционно проходит Неделя моды. Первыми показать себя вызвались парни — они должны были пройти по прямой. Их отсмотрели меньше чем за 10 минут, большую часть сразу же отправили на «скамейку запасных». Когда пришел черед девушек, то место для дефиле быстро заполнилось, поэтому они отправились ходить по периметру площадки. Пока красотки вышагивали на каблуках, их постепенно просили выйти из «круга». Оставшихся отправили к столику, где две девушки записывали данные — ФИО и параметры. После модели стали дефилировать вновь — и так до тех пор, пока не останется 60 девушек. Итоговый состав предстанет перед публикой с 1 по 7 апреля. Прошедшие кастинг будут демонстрировать коллекции уральских модельеров, а также гостей из Москвы, Новосибирска, Кемерово, Красноярска, Челябинска, Сургута, Ханты-Мансийска, Пермского края и Удмуртии. Хедлайнером юбилейного сезона станет Сергей Сысоев — дизайнер, член Ассоциации высокой моды и прет-а-порте России, член Международной ассоциации «Союз дизайнеров». В прошлом году Неделя моды также проходила в первых числах апреля. В течение семи дней свои коллекции показали 50 дизайнеров, а также прошла образовательная и деловая программа и торгово-закупочные сессии. Два года назад публике представляли IT-куртку.