21 марта 2024

Главный кадровик правительства ХМАО отказался оценить эффективность чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею местного управления ФСИН. Курган, депутат, чиновник, документы, папка для документов, папка губернатора
Директор депгосслужбы ХМАО Александр Деменко отказался оценивать мэров и вице-губернаторов, прошедших программу «Лидеры изменений Югры» Фото:

Директор департамента госслужбы Александр Деменко предпочел уйти от прямого ответа на просьбу вице-спикера думы Натальи Западновой оценить эффективность выпускников проекта «Лидеры изменений Югры». Он перечислил, что трое выпускников программы были назначены вице-губернаторами, еще 5 человек стали мэрами. Обсуждение состоялось во время трансляции заседания думы.

«Я не уполномочен определять их эффективность. Не мой уровень немножечко», — ответил Деменко, возглавляющий кадровый департамент.

Такой ответ не устроил Западнову, которая сама проработала в югорском правительстве 11 лет в качестве вице-губернатора. «Вы же платите — и мы платим — большие деньги, понимаете? Это должно тогда иметь управленческий социальный эффект», — уточнила вице-спикер. Деменко в ответ пообещал дать подробную информацию по социальным проектам выпускников программы и уточнил, что лично он считает выпускников эффективными.

Ранее URA.RU писало, что программу «Лидеры изменений Югры» раскритиковал коммунист Алексей Савинцев. Он заявил, что один мэр увлекается гаджетами на заседаниях, а второй якобы провалил явку на выборах и два нацпроекта.

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Директор департамента госслужбы Александр Деменко предпочел уйти от прямого ответа на просьбу вице-спикера думы Натальи Западновой оценить эффективность выпускников проекта «Лидеры изменений Югры». Он перечислил, что трое выпускников программы были назначены вице-губернаторами, еще 5 человек стали мэрами. Обсуждение состоялось во время трансляции заседания думы. «Я не уполномочен определять их эффективность. Не мой уровень немножечко», — ответил Деменко, возглавляющий кадровый департамент. Такой ответ не устроил Западнову, которая сама проработала в югорском правительстве 11 лет в качестве вице-губернатора. «Вы же платите — и мы платим — большие деньги, понимаете? Это должно тогда иметь управленческий социальный эффект», — уточнила вице-спикер. Деменко в ответ пообещал дать подробную информацию по социальным проектам выпускников программы и уточнил, что лично он считает выпускников эффективными. Ранее URA.RU писало, что программу «Лидеры изменений Югры» раскритиковал коммунист Алексей Савинцев. Он заявил, что один мэр увлекается гаджетами на заседаниях, а второй якобы провалил явку на выборах и два нацпроекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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