Главный кадровик правительства ХМАО отказался оценить эффективность чиновников

Директор департамента госслужбы Александр Деменко предпочел уйти от прямого ответа на просьбу вице-спикера думы Натальи Западновой оценить эффективность выпускников проекта «Лидеры изменений Югры». Он перечислил, что трое выпускников программы были назначены вице-губернаторами, еще 5 человек стали мэрами. Обсуждение состоялось во время трансляции заседания думы.
«Я не уполномочен определять их эффективность. Не мой уровень немножечко», — ответил Деменко, возглавляющий кадровый департамент.
Такой ответ не устроил Западнову, которая сама проработала в югорском правительстве 11 лет в качестве вице-губернатора. «Вы же платите — и мы платим — большие деньги, понимаете? Это должно тогда иметь управленческий социальный эффект», — уточнила вице-спикер. Деменко в ответ пообещал дать подробную информацию по социальным проектам выпускников программы и уточнил, что лично он считает выпускников эффективными.
Ранее URA.RU писало, что программу «Лидеры изменений Югры» раскритиковал коммунист Алексей Савинцев. Он заявил, что один мэр увлекается гаджетами на заседаниях, а второй якобы провалил явку на выборах и два нацпроекта.
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