Baza: при стрельбе в «Крокус сити холле» погибли 12 минимум человек

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При стрельбе погибли минимум 12 человек, сообщает Baza (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

При стрельбе в московском «Крокус сити холле» погибли как минимум 12 человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Официально данные о погибших не подтверждались.

«Как минимум 12 человек погибли в результате стрельбы», — пишет канал. Стрельба шла из автоматов перед концертом группы «Пикник».

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При стрельбе в московском «Крокус сити холле» погибли как минимум 12 человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Официально данные о погибших не подтверждались. «Как минимум 12 человек погибли в результате стрельбы», — пишет канал. Стрельба шла из автоматов перед концертом группы «Пикник».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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