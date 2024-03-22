Baza: при стрельбе в «Крокус сити холле» погибли 12 минимум человек

22 марта 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

При стрельбе погибли минимум 12 человек, сообщает Baza (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» При стрельбе в московском «Крокус сити холле» погибли как минимум 12 человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Официально данные о погибших не подтверждались. «Как минимум 12 человек погибли в результате стрельбы», — пишет канал. Стрельба шла из автоматов перед концертом группы «Пикник». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При стрельбе в московском «Крокус сити холле» погибли как минимум 12 человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Официально данные о погибших не подтверждались. «Как минимум 12 человек погибли в результате стрельбы», — пишет канал. Стрельба шла из автоматов перед концертом группы «Пикник».