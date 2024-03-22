Baza: при стрельбе в «Крокус сити холле» погибли 12 минимум человек

При стрельбе погибли минимум 12 человек, сообщает Baza (архивное фото)
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
При стрельбе в московском «Крокус сити холле» погибли как минимум 12 человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Официально данные о погибших не подтверждались.
«Как минимум 12 человек погибли в результате стрельбы», — пишет канал. Стрельба шла из автоматов перед концертом группы «Пикник».
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