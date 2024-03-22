22 марта 2024

Пожарные вывели 100 человек из «Крокус сити Холла», в котором произошла стрельба

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Веселые старты МЧС. Курган, пожарная охрана, мчс россии
Пожарные вывели посетителей концертного зала из подвала Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Пожарные вывели 100 человек из подвала в Подмосковном «Крокус сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожарные вывели 100 человек из подвала в „Крокус сити“», — сообщили в ведомстве. Об этом пишет telegram-канал «Раньше всех».

В здании концертного зала началась стрельба. После выстрелов террористы, предположительно, бросили гранату или зажигательную шашку, начался пожар.

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Пожарные вывели 100 человек из подвала в Подмосковном «Крокус сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «Пожарные вывели 100 человек из подвала в „Крокус сити“», — сообщили в ведомстве. Об этом пишет telegram-канал «Раньше всех». В здании концертного зала началась стрельба. После выстрелов террористы, предположительно, бросили гранату или зажигательную шашку, начался пожар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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