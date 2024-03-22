Пожарные вывели 100 человек из «Крокус сити Холла», в котором произошла стрельба

Пожарные вывели посетителей концертного зала из подвала
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
Пожарные вывели 100 человек из подвала в Подмосковном «Крокус сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Пожарные вывели 100 человек из подвала в „Крокус сити“», — сообщили в ведомстве. Об этом пишет telegram-канал «Раньше всех».
В здании концертного зала началась стрельба. После выстрелов террористы, предположительно, бросили гранату или зажигательную шашку, начался пожар.
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