Пожарные вывели 100 человек из «Крокус сити Холла», в котором произошла стрельба

22 марта 2024 в 23:22 Размер текста - 17 +

Пожарные вывели посетителей концертного зала из подвала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Пожарные вывели 100 человек из подвала в Подмосковном «Крокус сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «Пожарные вывели 100 человек из подвала в „Крокус сити“», — сообщили в ведомстве. Об этом пишет telegram-канал «Раньше всех». В здании концертного зала началась стрельба. После выстрелов террористы, предположительно, бросили гранату или зажигательную шашку, начался пожар. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожарные вывели 100 человек из подвала в Подмосковном «Крокус сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «Пожарные вывели 100 человек из подвала в „Крокус сити“», — сообщили в ведомстве. Об этом пишет telegram-канал «Раньше всех». В здании концертного зала началась стрельба. После выстрелов террористы, предположительно, бросили гранату или зажигательную шашку, начался пожар.