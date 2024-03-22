22 марта 2024

Shot: террористы забаррикадировались внутри «Крокус сити холл»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения резервистов. Тюмень , пистолет, оружие, стрельба, стрельба из пистолета
В «Крокус-Сити Холле» произошла стрельба Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Несколько террористов заблокировались внутри концертного зала «Крокус сити холл» в Подмосковье. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Несколько террористов забаррикадировались внутри здания», — сообщил источник telegram-канала Shot. Речь идет о концертном зале «Крокус сити холл».

В концертном зале «Крокус-Сити Холл» произошла стрельба. Возле него скопились машины и начались перебои связи. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Несколько террористов заблокировались внутри концертного зала «Крокус сити холл» в Подмосковье. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Несколько террористов забаррикадировались внутри здания», — сообщил источник telegram-канала Shot. Речь идет о концертном зале «Крокус сити холл». В концертном зале «Крокус-Сити Холл» произошла стрельба. Возле него скопились машины и начались перебои связи. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...