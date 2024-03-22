Shot: террористы забаррикадировались внутри «Крокус сити холл»

22 марта 2024 в 23:26 Размер текста - 17 +

В «Крокус-Сити Холле» произошла стрельба Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Несколько террористов заблокировались внутри концертного зала «Крокус сити холл» в Подмосковье. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Несколько террористов забаррикадировались внутри здания», — сообщил источник telegram-канала Shot. Речь идет о концертном зале «Крокус сити холл». В концертном зале «Крокус-Сити Холл» произошла стрельба. Возле него скопились машины и начались перебои связи. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несколько террористов заблокировались внутри концертного зала «Крокус сити холл» в Подмосковье. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Несколько террористов забаррикадировались внутри здания», — сообщил источник telegram-канала Shot. Речь идет о концертном зале «Крокус сити холл». В концертном зале «Крокус-Сити Холл» произошла стрельба. Возле него скопились машины и начались перебои связи. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.