Shot: террористы забаррикадировались внутри «Крокус сити холл»

В «Крокус-Сити Холле» произошла стрельба
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
Несколько террористов заблокировались внутри концертного зала «Крокус сити холл» в Подмосковье. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Несколько террористов забаррикадировались внутри здания», — сообщил источник telegram-канала Shot. Речь идет о концертном зале «Крокус сити холл».
В концертном зале «Крокус-Сити Холл» произошла стрельба. Возле него скопились машины и начались перебои связи. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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