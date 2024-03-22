Возле «Крокус сити холла» скопились машины и начались перебои связи

22 марта 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

В концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье произошла стрельба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На 65—67 километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) возле «Крокус Сити Холла» затруднено движение транспорта в обе стороны. Также там появились перебои связи. Об этом сообщают telegram-каналы «Дептранс. Оперативно» и «Осторожно, новости». «В районе 65—67 км МКАД затруднено движение машин в обе стороны. Выбирайте альтернативные пути объезда», — написали в telegram-канале «Дептранс. Оперативно». Корреспондент «Осторожно, новости» сообщил, что возле «Осторожно, новости» связь работает очень плохо. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье произошла стрельба . Очевидцы сообщили о 15 погибших. Telegram-канал Baza рассказал, что, по предварительным данным, огонь заблокировал выход для около 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 65—67 километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) возле «Крокус Сити Холла» затруднено движение транспорта в обе стороны. Также там появились перебои связи. Об этом сообщают telegram-каналы «Дептранс. Оперативно» и «Осторожно, новости». «В районе 65—67 км МКАД затруднено движение машин в обе стороны. Выбирайте альтернативные пути объезда», — написали в telegram-канале «Дептранс. Оперативно». Корреспондент «Осторожно, новости» сообщил, что возле «Осторожно, новости» связь работает очень плохо. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье произошла стрельба. Очевидцы сообщили о 15 погибших. Telegram-канал Baza рассказал, что, по предварительным данным, огонь заблокировал выход для около 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.