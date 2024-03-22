Возле «Крокус сити холла» скопились машины и начались перебои связи

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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, пистолет, стрельба, пм, обойма, пистолет макарова, стрелковая подготовка, огневая
В концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье произошла стрельба Фото:

На 65—67 километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) возле «Крокус Сити Холла» затруднено движение транспорта в обе стороны. Также там появились перебои связи. Об этом сообщают telegram-каналы «Дептранс. Оперативно» и «Осторожно, новости».

«В районе 65—67 км МКАД затруднено движение машин в обе стороны. Выбирайте альтернативные пути объезда», — написали в telegram-канале «Дептранс. Оперативно». Корреспондент «Осторожно, новости» сообщил, что возле «Осторожно, новости» связь работает очень плохо.

В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье произошла стрельба. Очевидцы сообщили о 15 погибших. Telegram-канал Baza рассказал, что, по предварительным данным, огонь заблокировал выход для около 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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На 65—67 километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) возле «Крокус Сити Холла» затруднено движение транспорта в обе стороны. Также там появились перебои связи. Об этом сообщают telegram-каналы «Дептранс. Оперативно» и «Осторожно, новости». «В районе 65—67 км МКАД затруднено движение машин в обе стороны. Выбирайте альтернативные пути объезда», — написали в telegram-канале «Дептранс. Оперативно». Корреспондент «Осторожно, новости» сообщил, что возле «Осторожно, новости» связь работает очень плохо. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье произошла стрельба. Очевидцы сообщили о 15 погибших. Telegram-канал Baza рассказал, что, по предварительным данным, огонь заблокировал выход для около 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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