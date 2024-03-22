Площадь пожара в «Крокус сити холл» достигла 3 тысяч квадратных метров

Площадь пожара в «Крокус сити холл» достиг площади 3 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Об этом сообщают в оперативных службах.
«Площадь пожара в Crocus City Hall может составлять до 3 тысяч квадратных метров», — сообщили Интерфаксу в оперативных службах. В настоящее время огнем охвачена большая часть здания. Частично обрушилась кровля.
Пожару в «Крокус сити холле» присвоен повышенный ранг сложности. Основная работа пожарных направлена на спасение людей, сообщили ТАСС в ГУ МЧС РФ.
Неизвестные в камуфляже открыли огонь по людям и устроили пожар в «Крокус Сити Холле». Первые сообщения о ЧП появились в 20:09 по московскому времени.
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