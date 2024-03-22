22 марта 2024

Площадь пожара в «Крокус сити холл» достигла 3 тысяч квадратных метров

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Пожар в «Крокус сити холл» достиг огромных маштабов Фото:
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Площадь пожара в «Крокус сити холл» достиг площади 3 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Об этом сообщают в оперативных службах.

«Площадь пожара в Crocus City Hall может составлять до 3 тысяч квадратных метров», — сообщили Интерфаксу в оперативных службах. В настоящее время огнем охвачена большая часть здания. Частично обрушилась кровля.

Пожару в «Крокус сити холле» присвоен повышенный ранг сложности. Основная работа пожарных направлена на спасение людей, сообщили ТАСС в ГУ МЧС РФ.

Неизвестные в камуфляже открыли огонь по людям и устроили пожар в «Крокус Сити Холле». Первые сообщения о ЧП появились в 20:09 по московскому времени.

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Площадь пожара в «Крокус сити холл» достиг площади 3 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Об этом сообщают в оперативных службах. «Площадь пожара в Crocus City Hall может составлять до 3 тысяч квадратных метров», — сообщили Интерфаксу в оперативных службах. В настоящее время огнем охвачена большая часть здания. Частично обрушилась кровля. Пожару в «Крокус сити холле» присвоен повышенный ранг сложности. Основная работа пожарных направлена на спасение людей, сообщили ТАСС в ГУ МЧС РФ. Неизвестные в камуфляже открыли огонь по людям и устроили пожар в «Крокус Сити Холле». Первые сообщения о ЧП появились в 20:09 по московскому времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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