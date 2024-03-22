Москалькова назвала терактом произошедшее ЧП в «Крокусе»

ЧП со стрельбой в «Крокус Сити Холл» является терактом, отметила Татьяна Москалькова
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
Произошедшее в «Крокус Сити Холл» является терактом. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Произошедшее в „Крокус Сити Холл“ является терактом», — подчеркнула Татьяна Москалькова. Ее слова передает РИА Новости.
Неизвестные с автоматами ворвались в помещение концертного зала в Красногорске около часа назад. Readovka заявляла о 15 погибших. В помещении также произошел взрыв. На месте работают экстренные службы.
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