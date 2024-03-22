Москалькова назвала терактом произошедшее ЧП в «Крокусе»

22 марта 2024 в 23:24 Размер текста - 17 +

ЧП со стрельбой в «Крокус Сити Холл» является терактом, отметила Татьяна Москалькова Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Произошедшее в «Крокус Сити Холл» является терактом. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Произошедшее в „Крокус Сити Холл“ является терактом», — подчеркнула Татьяна Москалькова. Ее слова передает РИА Новости. Неизвестные с автоматами ворвались в помещение концертного зала в Красногорске около часа назад. Readovka заявляла о 15 погибших. В помещении также произошел взрыв. На месте работают экстренные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Произошедшее в «Крокус Сити Холл» является терактом. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Произошедшее в „Крокус Сити Холл“ является терактом», — подчеркнула Татьяна Москалькова. Ее слова передает РИА Новости. Неизвестные с автоматами ворвались в помещение концертного зала в Красногорске около часа назад. Readovka заявляла о 15 погибших. В помещении также произошел взрыв. На месте работают экстренные службы.