22 марта 2024

Москалькова назвала терактом произошедшее ЧП в «Крокусе»

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ЧП со стрельбой в «Крокус Сити Холл» является терактом, отметила Татьяна Москалькова Фото:
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Произошедшее в «Крокус Сити Холл» является терактом. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Произошедшее в „Крокус Сити Холл“ является терактом», — подчеркнула Татьяна Москалькова. Ее слова передает РИА Новости.

Неизвестные с автоматами ворвались в помещение концертного зала в Красногорске около часа назад. Readovka заявляла о 15 погибших. В помещении также произошел взрыв. На месте работают экстренные службы.

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Произошедшее в «Крокус Сити Холл» является терактом. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Произошедшее в „Крокус Сити Холл“ является терактом», — подчеркнула Татьяна Москалькова. Ее слова передает РИА Новости. Неизвестные с автоматами ворвались в помещение концертного зала в Красногорске около часа назад. Readovka заявляла о 15 погибших. В помещении также произошел взрыв. На месте работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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