Раскрыто состояние пострадавших, доставленных в больницу из «Крокус сити Холл»

Пострадавшие в «Крокус сити Холле» находятся в состоянии средней степени тяжести

22 марта 2024 в 23:51 Размер текста - 17 +

Пострадавших начали доставлять в больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Пострадавшие при теракте в Подмосковном «Крокус сити Холле», которых госпитализировали в Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил помощник главы министерства здравоохранения Алексей Кузнецов. «Первые пострадавшие при теракте в здании „Крокус сити Холла“ начали поступать в больницы. Медики эвакуировали двух человек в Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова. Они находятся в состоянии средней степени тяжести», — ссылается РБК на слова Кузнецова. Теракт произошел 22 марта в здании концертного зала «Крокус сити Холла». Несколько человек открыли стрельбу по посетителям. О погибших и пострадавших не сообщается. На месте происшествия работают бригады скорой помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пострадавшие при теракте в Подмосковном «Крокус сити Холле», которых госпитализировали в Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил помощник главы министерства здравоохранения Алексей Кузнецов. «Первые пострадавшие при теракте в здании „Крокус сити Холла“ начали поступать в больницы. Медики эвакуировали двух человек в Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова. Они находятся в состоянии средней степени тяжести», — ссылается РБК на слова Кузнецова. Теракт произошел 22 марта в здании концертного зала «Крокус сити Холла». Несколько человек открыли стрельбу по посетителям. О погибших и пострадавших не сообщается. На месте происшествия работают бригады скорой помощи.