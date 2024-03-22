22 марта 2024

Раскрыто состояние пострадавших, доставленных в больницу из «Крокус сити Холл»

Пострадавшие в «Крокус сити Холле» находятся в состоянии средней степени тяжести
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, больница, медики
Пострадавших начали доставлять в больницы Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Пострадавшие при теракте в Подмосковном «Крокус сити Холле», которых госпитализировали в Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил помощник главы министерства здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Первые пострадавшие при теракте в здании „Крокус сити Холла“ начали поступать в больницы. Медики эвакуировали двух человек в Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова. Они находятся в состоянии средней степени тяжести», — ссылается РБК на слова Кузнецова.

Теракт произошел 22 марта в здании концертного зала «Крокус сити Холла». Несколько человек открыли стрельбу по посетителям. О погибших и пострадавших не сообщается. На месте происшествия работают бригады скорой помощи.

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Пострадавшие при теракте в Подмосковном «Крокус сити Холле», которых госпитализировали в Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил помощник главы министерства здравоохранения Алексей Кузнецов. «Первые пострадавшие при теракте в здании „Крокус сити Холла“ начали поступать в больницы. Медики эвакуировали двух человек в Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова. Они находятся в состоянии средней степени тяжести», — ссылается РБК на слова Кузнецова. Теракт произошел 22 марта в здании концертного зала «Крокус сити Холла». Несколько человек открыли стрельбу по посетителям. О погибших и пострадавших не сообщается. На месте происшествия работают бригады скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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