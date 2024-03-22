Раскрыто состояние пострадавших, доставленных в больницу из «Крокус сити Холл»

Пострадавшие при теракте в Подмосковном «Крокус сити Холле», которых госпитализировали в Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил помощник главы министерства здравоохранения Алексей Кузнецов.
«Первые пострадавшие при теракте в здании „Крокус сити Холла“ начали поступать в больницы. Медики эвакуировали двух человек в Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова. Они находятся в состоянии средней степени тяжести», — ссылается РБК на слова Кузнецова.
Теракт произошел 22 марта в здании концертного зала «Крокус сити Холла». Несколько человек открыли стрельбу по посетителям. О погибших и пострадавших не сообщается. На месте происшествия работают бригады скорой помощи.
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