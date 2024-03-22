Белый дом не увидел причастности Украины к теракту в «Крокусе»

Белый дом не видит причастности украинцев к ЧП в Москве (архивное фото)
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
Белый дом «не видит» признаков того, что Украина причастна к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ИноСМИ.
«Белый дом „не видит“ признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве», —
На данный момент о погибших не известно. После ЧП мэр Москвы Сергей Собянин отменил все мероприятия. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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