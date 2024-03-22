Белый дом не увидел причастности Украины к теракту в «Крокусе»

22 марта 2024 в 23:49 Размер текста - 17 +

Белый дом не видит причастности украинцев к ЧП в Москве (архивное фото) Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Белый дом «не видит» признаков того, что Украина причастна к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ИноСМИ. «Белый дом „не видит“ признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве», — сказано в telegram-канале. Ранее неизвестные в камуфляже открыли огонь по людям и устроили пожар в «Крокус Сити Холле». На данный момент о погибших не известно. После ЧП мэр Москвы Сергей Собянин отменил все мероприятия. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Белый дом «не видит» признаков того, что Украина причастна к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ИноСМИ. «Белый дом „не видит“ признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве», — сказано в telegram-канале. Ранее неизвестные в камуфляже открыли огонь по людям и устроили пожар в «Крокус Сити Холле». На данный момент о погибших не известно. После ЧП мэр Москвы Сергей Собянин отменил все мероприятия. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.