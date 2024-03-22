22 марта 2024

Белый дом не увидел причастности Украины к теракту в «Крокусе»

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Белый дом не видит причастности украинцев к ЧП в Москве (архивное фото) Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Белый дом «не видит» признаков того, что Украина причастна к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ИноСМИ.

«Белый дом „не видит“ признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве», — сказано в telegram-канале. Ранее неизвестные в камуфляже открыли огонь по людям и устроили пожар в «Крокус Сити Холле».

На данный момент о погибших не известно. После ЧП мэр Москвы Сергей Собянин отменил все мероприятия. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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Белый дом «не видит» признаков того, что Украина причастна к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ИноСМИ. «Белый дом „не видит“ признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве», — сказано в telegram-канале. Ранее неизвестные в камуфляже открыли огонь по людям и устроили пожар в «Крокус Сити Холле». На данный момент о погибших не известно. После ЧП мэр Москвы Сергей Собянин отменил все мероприятия. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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