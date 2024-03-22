ФСБ подтвердила информацию о погибших и раненых в«Крокус-сити холе». Информацию передает «Коммерсант».
«В результате стрельбы в „Крокус сити холле“ есть погибшие и раненые», — сообщает ФСБ. Информацию передает «Коммерсант» в telegram-канале. Специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в концертном зале.
В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» прозвучала стрельба. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. По данным telegram-канала «112», на данный момент известно о погибших, и пострадавших. URA.RU ведет прямую трансляцию о событии.
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