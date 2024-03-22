ФСБ подтвердила информацию о погибших и раненых в «Крокус-сити холе»

22 марта 2024 в 23:52 Размер текста - 17 +

В результате стрельбы в «Крокус сити холле» есть погибшие и раненые, сообщает ФСБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ФСБ подтвердила информацию о погибших и раненых в«Крокус-сити холе». Информацию передает «Коммерсант». «В результате стрельбы в „Крокус сити холле“ есть погибшие и раненые», — сообщает ФСБ. Информацию передает «Коммерсант» в telegram-канале. Специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в концертном зале. В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» прозвучала стрельба. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. По данным telegram-канала «112», на данный момент известно о погибших, и пострадавших. URA.RU ведет прямую трансляцию о событии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФСБ подтвердила информацию о погибших и раненых в«Крокус-сити холе». Информацию передает «Коммерсант». «В результате стрельбы в „Крокус сити холле“ есть погибшие и раненые», — сообщает ФСБ. Информацию передает «Коммерсант» в telegram-канале. Специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в концертном зале. В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» прозвучала стрельба. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. По данным telegram-канала «112», на данный момент известно о погибших, и пострадавших. URA.RU ведет прямую трансляцию о событии.