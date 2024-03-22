22 марта 2024

ФСБ подтвердила информацию о погибших и раненых в «Крокус-сити холе»

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, фсб, силовики, госбезопасность
В результате стрельбы в «Крокус сити холле» есть погибшие и раненые, сообщает ФСБ Фото:

ФСБ подтвердила информацию о погибших и раненых в«Крокус-сити холе». Информацию передает «Коммерсант».

«В результате стрельбы в „Крокус сити холле“ есть погибшие и раненые», — сообщает ФСБ. Информацию передает «Коммерсант» в telegram-канале. Специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в концертном зале.

В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» прозвучала стрельба. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. По данным telegram-канала «112», на данный момент известно о погибших, и пострадавших. URA.RU ведет прямую трансляцию о событии.

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ФСБ подтвердила информацию о погибших и раненых в«Крокус-сити холе». Информацию передает «Коммерсант». «В результате стрельбы в „Крокус сити холле“ есть погибшие и раненые», — сообщает ФСБ. Информацию передает «Коммерсант» в telegram-канале. Специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в концертном зале. В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» прозвучала стрельба. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. По данным telegram-канала «112», на данный момент известно о погибших, и пострадавших. URA.RU ведет прямую трансляцию о событии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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