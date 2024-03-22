22 марта 2024

У охраны «Крокуса» не было огнестрельного оружия

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Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, берцы, полиция, суд, охрана
Охранники ТЦ были вооружены лишь дубинками и электрошокерами (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Охрана «Крокус Сити Холла» не имела огнестрельного оружия. Об этом сообщает Baza.

«Охрана ТЦ не имела огнестрельного оружия. Они были вооружены лишь дубинками и электрошокерами», — сказано в тексте. По предварительным данным, несколько охранников могли быть убиты одними из первых.

Отмечается, что в здании во время стрельбы могли находиться 6200 человек. Почти все билеты на концерт группы «Пикник» были распроданы. Максимальная вместительность зала — более 9500 человек.

Неизвестные в камуфляже открыли огонь по людям и устроили пожар в «Крокус Сити Холле». Стрельба началась перед выступлением музыкальной группы «Пикник». По данным ФСБ, на данный момент известно о 40 погибших. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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Охрана «Крокус Сити Холла» не имела огнестрельного оружия. Об этом сообщает Baza. «Охрана ТЦ не имела огнестрельного оружия. Они были вооружены лишь дубинками и электрошокерами», — сказано в тексте. По предварительным данным, несколько охранников могли быть убиты одними из первых. Отмечается, что в здании во время стрельбы могли находиться 6200 человек. Почти все билеты на концерт группы «Пикник» были распроданы. Максимальная вместительность зала — более 9500 человек. Неизвестные в камуфляже открыли огонь по людям и устроили пожар в «Крокус Сити Холле». Стрельба началась перед выступлением музыкальной группы «Пикник». По данным ФСБ, на данный момент известно о 40 погибших. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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