У охраны «Крокуса» не было огнестрельного оружия

23 марта 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Охранники ТЦ были вооружены лишь дубинками и электрошокерами (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Охрана «Крокус Сити Холла» не имела огнестрельного оружия. Об этом сообщает Baza. «Охрана ТЦ не имела огнестрельного оружия. Они были вооружены лишь дубинками и электрошокерами», — сказано в тексте. По предварительным данным, несколько охранников могли быть убиты одними из первых. Отмечается, что в здании во время стрельбы могли находиться 6200 человек. Почти все билеты на концерт группы «Пикник» были распроданы. Максимальная вместительность зала — более 9500 человек. Неизвестные в камуфляже открыли огонь по людям и устроили пожар в «Крокус Сити Холле». Стрельба началась перед выступлением музыкальной группы «Пикник». По данным ФСБ, на данный момент известно о 40 погибших. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Охрана «Крокус Сити Холла» не имела огнестрельного оружия. Об этом сообщает Baza. «Охрана ТЦ не имела огнестрельного оружия. Они были вооружены лишь дубинками и электрошокерами», — сказано в тексте. По предварительным данным, несколько охранников могли быть убиты одними из первых. Отмечается, что в здании во время стрельбы могли находиться 6200 человек. Почти все билеты на концерт группы «Пикник» были распроданы. Максимальная вместительность зала — более 9500 человек. Неизвестные в камуфляже открыли огонь по людям и устроили пожар в «Крокус Сити Холле». Стрельба началась перед выступлением музыкальной группы «Пикник». По данным ФСБ, на данный момент известно о 40 погибших. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.