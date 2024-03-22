У охраны «Крокуса» не было огнестрельного оружия

Охрана «Крокус Сити Холла» не имела огнестрельного оружия. Об этом сообщает Baza.
«Охрана ТЦ не имела огнестрельного оружия. Они были вооружены лишь дубинками и электрошокерами», — сказано в тексте. По предварительным данным, несколько охранников могли быть убиты одними из первых.
Отмечается, что в здании во время стрельбы могли находиться 6200 человек. Почти все билеты на концерт группы «Пикник» были распроданы. Максимальная вместительность зала — более 9500 человек.
Неизвестные в камуфляже открыли огонь по людям и устроили пожар в «Крокус Сити Холле». Стрельба началась перед выступлением музыкальной группы «Пикник». По данным ФСБ, на данный момент известно о 40 погибших. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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