22 марта 2024

Глава МВД РФ Колокольцев прибыл на место теракта в «Крокус сити Холле»

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Правительство РФ, колокольцев владимир
Владимир Колокольцев прибыл на место теракта Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл на место теракта в Подмосковном «Крокус сити Холле». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Глава МИД РФ Владимир Колокольцев незамедлительно прибыл на место теракта в „Крокус сити Холле“. Он получает доклады об обстановке на месте происшествия», — сообщили в официальном telegram-канале МВД.

Теракт произошел в «Крокус сити Холле» 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям концертного зала. По информации ФСБ, на данный момент известно о 40 погибших и 130 пострадавших.

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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл на место теракта в Подмосковном «Крокус сити Холле». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Глава МИД РФ Владимир Колокольцев незамедлительно прибыл на место теракта в „Крокус сити Холле“. Он получает доклады об обстановке на месте происшествия», — сообщили в официальном telegram-канале МВД. Теракт произошел в «Крокус сити Холле» 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям концертного зала. По информации ФСБ, на данный момент известно о 40 погибших и 130 пострадавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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