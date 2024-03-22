Глава МВД РФ Колокольцев прибыл на место теракта в «Крокус сити Холле»

Владимир Колокольцев прибыл на место теракта
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл на место теракта в Подмосковном «Крокус сити Холле». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Глава МИД РФ Владимир Колокольцев незамедлительно прибыл на место теракта в „Крокус сити Холле“. Он получает доклады об обстановке на месте происшествия», —
Теракт произошел в «Крокус сити Холле» 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям концертного зала. По информации ФСБ, на данный момент известно о 40 погибших и 130 пострадавших.
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