Глава МВД РФ Колокольцев прибыл на место теракта в «Крокус сити Холле»

23 марта 2024 в 00:50 Размер текста - 17 +

Владимир Колокольцев прибыл на место теракта Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл на место теракта в Подмосковном «Крокус сити Холле». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Глава МИД РФ Владимир Колокольцев незамедлительно прибыл на место теракта в „Крокус сити Холле“. Он получает доклады об обстановке на месте происшествия», — сообщили в официальном telegram-канале МВД. Теракт произошел в «Крокус сити Холле» 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям концертного зала. По информации ФСБ, на данный момент известно о 40 погибших и 130 пострадавших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл на место теракта в Подмосковном «Крокус сити Холле». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Глава МИД РФ Владимир Колокольцев незамедлительно прибыл на место теракта в „Крокус сити Холле“. Он получает доклады об обстановке на месте происшествия», — сообщили в официальном telegram-канале МВД. Теракт произошел в «Крокус сити Холле» 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям концертного зала. По информации ФСБ, на данный момент известно о 40 погибших и 130 пострадавших.