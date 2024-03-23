«Аэрофлот» готов бесплатно переоформить билеты после ЧП в «Крокус Сити Холл»

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«Аэрофлот» сообщил о возможности для вылетающих 22 и 23 марта пассажиров вернуть деньги или обменять билеты Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Авиакомпания «Аэрофлот» выразила готовность бесплатно переоформить билеты или возвратить их полную стоимость на фоне ЧП в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом сообщили представители компании.

«„Аэрофлот“ будет бесплатно переоформлять авиабилеты или возвращать их полную стоимость на фоне трагедии в „Крокус Сити Холл“», — сообщила пресс-служба «Аэрофлота» в telegram-канале. Уточняется, что при обращении пассажиров с отказом от перевозки в связи с ЧП в «Крокус Сити Холл», вылетающих в период с 20.00 22.03.24 по 25.03.24 включительно, им будут переоформлены авиабилеты на три ближайших дня от первоначальной даты вылета. Также авиапассажиров, вылетающих из Шереметьево попросили прибыть в аэропорт минимум за три часа до вылета.

В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» прозвучала стрельба. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. Затем появилась информация о возгорании здания. По предварительным данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек. Об этом сообщает ЦОС ФСБ. Более 100 человек пострадали. В числе пострадавших в «Крокусе» есть дети, сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой новости о ЧП даются в режиме онлайн.

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Авиакомпания «Аэрофлот» выразила готовность бесплатно переоформить билеты или возвратить их полную стоимость на фоне ЧП в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом сообщили представители компании. «„Аэрофлот“ будет бесплатно переоформлять авиабилеты или возвращать их полную стоимость на фоне трагедии в „Крокус Сити Холл“», — сообщила пресс-служба «Аэрофлота» в telegram-канале. Уточняется, что при обращении пассажиров с отказом от перевозки в связи с ЧП в «Крокус Сити Холл», вылетающих в период с 20.00 22.03.24 по 25.03.24 включительно, им будут переоформлены авиабилеты на три ближайших дня от первоначальной даты вылета. Также авиапассажиров, вылетающих из Шереметьево попросили прибыть в аэропорт минимум за три часа до вылета. В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» прозвучала стрельба. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. Затем появилась информация о возгорании здания. По предварительным данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек. Об этом сообщает ЦОС ФСБ. Более 100 человек пострадали. В числе пострадавших в «Крокусе» есть дети, сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой новости о ЧП даются в режиме онлайн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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